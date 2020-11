Katy Perry revela por qué no irá al juicio que enfrenta con la diseñadora Katie Perry

Estados Unidos. La diseñadora Katie Perry demanda a la cantante Katy Perry por supuestas infracciones de “copyright” y asegura que no hay diferencia en la pronunciación de su nombre y el de la esposa de Orlando Bloom y tal situación ha convocado a un juicio entre ambas, pero Katy Perry no asistirá.

La diseñadora Katie Perry asegura que no hay diferencia en la pronunciación de los nombres “Katie Perry” como “Katy Perry”, mismos que al mencionarlos suenan idénticos y es competencia desleal, se informa en distintos portales de noticias.

Desde hace varios meses, la famosa diseñadora Katie Perry demandó a la cantante Katy Perry por las supuestas infracciones de “copyright” o derechos de autor, derivados del uso del nombre artístico para comercializar prendas y accesorios en Australia, de donde la diseñadora es originaria.

La revista Quién da a conocer que Katie Perry asegura que no hay diferencia en la pronunciación de los nombres, tanto “Katie Perry” como “Katy Perry”, mismos que al mencionarlos suenan idénticos, por lo que pudiera generar confusión entre los futuros consumidores, además que la competencia es desleal.

Richard Cobden, representante legal de Katy Perry, confirmó que la estrella del pop no estará en los tribunales (que serán próximamente en Australia) para defenderse de tales acusaciones, ya que la intérprete no podría aportar nada nuevo a la investigación.

Katy Perry, según informa el abogado, comercializa en Australia muñecas y portavasos que son de carácter promocional a su figura, además un Pizza kit de Katy Perry, el cual contiene una pijama con estampado de rebanadas de pizza, collares y estuches de lápices, los cuales no compiten en lo absoluto con los productos de la diseñadora.

Katy Perry está lanzando el tema Resilent, una colaboración musical que hace con los también cantantes Tiësto y Aitana. Este proyecto significa también algo importante para Aitana, ya que siempre se ha declarado fan de Katy Perry y celebra la realización de dicha colaboración musical.

En distintos portales de noticias se informa que las artistas unen sus voces en inglés y español al ritmo de la base del Dj internacional Tiësto, en un tema que habla de la resiliencia y la actitud positiva frente a las adversidades.

He estado cocinando un poco de sopa picante para el alma y he hecho una mezcla de Resilient, además he invitado a mi nueva amiga Aitana para traer una nueva perspectiva”, escribió Katy Perry en una publicación de Instagram para dar a conocer que había grabado Resilient.