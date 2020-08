Katy Perry rompe el silencio tras ser acusada de acoso sexual por Josh Kloss

Katy Perry fue acusada de acoso sexual hace un año por el actor y modelo Josh Kloss; por primera vez la cantante estadounidense habla al respecto en una entrevista para el diario The Guardian. "Vivimos en un mundo en el que nadie puede decir nada", con esta frase Katheryn Elizabeth Hudson (nombre real de la artista) hizo referencia a las acusaciones en su contra.

No quiero decir 'culpable hasta que se demuestre lo contrario', pero no hay control ni equilibrio, un titular simplemente vuela, ¿verdad? Y no hay ninguna investigación sobre ello.