Katy Perry se cambia de look tras convertirse en madre y se ve sensacional

Estados Unidos.- Tras convertirse en madre de su primera hija Daisy Dove Bloom, la cantante Katy Perry se cambia de imagen y luce espectacular en un reciente video en el que la vemos posando frente a la cámara de una manera sensual, haciendo énfasisy en su mirada y escuchando el tema 'Not the end of the world', incluido en su nuevo disco "Smile".

Por motivos desconocidos la cantante se dejó ver deslumbrante en el reciente video que compartió a través de historias de Instagram y recibió cientos por su belleza, incluso los rumores sobre la grabación de un video musical o un nuevo sencillo surgieron, pero es incierto, ya que se sabe que está en grabaciones de American Idol, donde figura como juez y ha retomado el lugar desde hace algunas semanas con todas las medidas de prevención.

Tras haber recibido una gran ola de críticas y comentarios negativos sobre su físico, Katy regresa a las redes sociales a callar a todos los que la han atacado y se deja ver luciendo muy hermosa con el cabello rubio, largo y ondulado, con un maquillaje impecable y un atuendo brillante metálico en colores azul, morado y dorado.

Por este video fue muy aplaudida y muchos de sus seguidores aseguraron que se veía "más empoderada que nunca", seguramente por el odio que recibió entre comentarios sobre su cuerpo postparto, ya que había personas que aseguraban se había "descuidado" por completo tras llevar a cabo el trabajo más preciado de la vida, el de ser madre de tiempo completo.

Esta no es la primera vez que la cantante acaba con todos los malos comentarios sobre su físico, ya que también la vimos presumiendo su figura de infarto en un entallado atuendo con estampado de Animal Print de vaca que dejó a todos boquiabiertos, ya que a más de un mes de haber dado a luz a su pequeña Daisy Dove se vio de maravilla.

Recordemos que la primera vez que la vimos en público fue el pasado 25 de octubre, a dos meses de haber dado a luz, y se mostró sin una gota de maquillaje, en sandalias, gorra y un conjunto pants en color azul estilo tie dye que, aunque no era entallado, sí dejaba ver un poco su figura, motivo por el cual los comentarios no se hicieron esperar.

¿Colaborará Katy Perry con Aitana este fin de semana?

Según insiders confiables del sitio ATRL, la cantante Katy Perry lanzará una versión remezclada de su sencillo 'Resilient' junto a la española Aitana, este tema está incluido en su nuevo material discográfico "Smile" y según información de sitios especializados en noticias de la cantante, el tema durará alrededor de 3:19 minutos y el verso de Aitana sería en inglés y en español.

'Resilient' de Katy Perry habla sobre las personas que han sobrevivido y salido adelante ante las adversidades de la vida, fue compuesta por Katy, Ferras Alqaisi, Mikkel Storleer Eriksen y Tor Erik Hermansen y producida por Stargate, Tim Blacksmith y Danny. En el disco figura en el número cinco y entre una de las canciones más emotivas de la cantante.

"Smile" es el quinto material discográfico de Katy Perry, fue lanzado el pasado 28 de agosto a través de la disquera Capital Records y de acuerdo con palabras de la misma cantante estadounidense, es su "viaje a la luz, con historias de resiliencia, esperanza y amor", la mayoría de los ritmos son pop y hablan sobre temas de autoayuda y empoderamiento.

Previo a su estreno oficial, el disco tuvo dos sencillos, 'Daisies', lanzado el 15 de mayo con un video oficial desde casa donde la vemos con su embarazo temprano y 'Smile', lanzado el 10 de julio con un video más elaborado y con partes animadas. 'Never really over' y 'Harleys in Hawaii' también se incluyen en el disco y para su edición de lujo o para fanáticos, se incluyeron los temas 'Small Talk' y 'Never worn white'.