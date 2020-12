Katy Perry se disfraza de pino de Navidad para recibir el mes de diciembre

Estados Unidos.- No sólo Mariah Carey y Ariana Grande han sido invadidas con el espíritu navideño, también Katy Perry se ha mostrado de lo más emocionada a través de sus redes sociales por la llegada del mes de diciembre y las celebridades que hacen felices a todos alrededor del mundo, por lo que decide hacerlo muy a su manera, como a ella le gustan las cosas.

A través de su cuenta oficial de Instagram, Katy compartió un corto video en el que vemos un gran número de regalos y decoraciones para finalmente mostrar que se vistió como un árbol de Navidad gigante para ser ella misma el lugar en donde Santa Claus pasará a dejar los regalos en su casa para ella, Orlando Bloom y su primogénita Daisy Dove Bloom.

En el video podemos ver los empaques navideños más bonitos, así como el árbol más hermoso y talentoso, ya que es ella quien adorna su hogar con este disfraz, luciendo un maquillaje de infarto, ya que todos destacaron lo hermosa que lució al grabar este corto clip en el que hace caras graciosas cuando la cámara la capta.

"¿Por qué cortar el árbol cuando puedes ser el árbol? Espero una pequeña y acogedora Navidad esta noche en @abcnetwork a las 8 / 7c", compartió la cantante revelando que estará presente en el especial navideño del canal ABC, donde, de tener una interpretación musical, seguramente presentaría su tema navideño 'Little cozy christmas', lanzado el año pasado y con el que lució outfits fenomenales.

Para dicho sencillo, estrenó un video oficial el 02 de diciembre, donde aparece de lo más hermosa y sin ninguna prenda en algunas de las escenas junto a Santa Claus. Su papel en el video es el de la señora Claus, la esposa de Santa y se torna muy divertido ver cómo dejan de lado las costumbres típicas de Navidad para pasarla de lo más ardiente en el calor del verano con bikinis, frente a la piscina y bebiendo.

Con varios personajes animados dentro del video, Katy lució de lo más bella con el look rubio que tenía en aquella época, pero momentos más tarde causó furor al mostrar su icónico look de cabello negro, acción que desató una ola de comentarios positivos y halagos, ya que la cantante siempre se ha caracterizado por esta reconocida imagen.

Una de las partes que más llamó la atención del video fue ver a la intérprete de 'Firework' recostada en una cama mientras estaba siendo masajeada por Rodolfo del Reno y a un lado de Santa Claus, sin ninguna prenda puesta, lo que hizo que el video se convirtiera en un inigualable video navideño.

Ahora que Katy ha regresado oficialmente a la televisión en distintos proyectos como su participación en los American Music Awards 2020, en donde la cantante de música pop se apareció en el escenario para cantar el tema 'Only Love', con la emotiva canción que dedicó a su padre Keith Hudson y en la que nombra también a su madre en distintos momentos.

O también cuando cantó los temas 'Never really over', 'Not the end of the world' y 'Roar', el pasado 09 de noviembre en la Gala Tmall Double 11, que de acuerdo con Google, es un festival chino de compras online, la cantante ha causado gran sensación, pues todos estaban impacientes por verla regresar a los escenarios sin su embarazo, ya que a todos les parecía difícil que se esforzara tanto.

Pero esto no fue un impedimento para que Katy Perry lograra ofrecer las mejores presentaciones durante la pandemia, ya que dio lo mejor de sí en distintas ocasiones, pese a estar embarazada y cerca de la recta final para dar a luz a su pequeña hija que nació a finales del mes de agosto de este año.