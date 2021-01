Katy Perry se quita la ropa para despedir el 2020

México. Katy Perry, cuyo nombre completo es Katheryn Elizabeth Hudson y es originaria de Santa Bárbara, California, Estados Unidos (1984), sorprende a sus seguidores en Instagram al publicar una imagen en la que posa sin ropa dentro de una bala de cañón.

Katy Perry, cantante de éxitos musicales como Roar, es muy creativa y le gusta mucho publicar imágenes divertidas como la que presenta ahora en Instagram y en la que aparece sin ropa, aparentemente, y enseña solamente desde la parte de su pecho hacia la cabeza.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Foto de Instagram

Dejando 2020", escribe la bella esosa del actor Orlando Bloom en el título de su post y de inmediato consigue miles de Me gusta por parte de sus fanáticos que la adoran.

Katy Perry, quien tiene 36 años de edad, cierra un 2020 lleno de éxitos, pese a la pandemia del coronavirus Covid-19, ya que estrenó su quinto álbum de estudio Smile, fue mamá por primera vez junto a Orlando Bloom de Daisy Dove y lanzó su propia línea de chanclas.

Y para comenzar este 2021, la guapa y famosa artista estadounidense comparte dos fotografías en su cuenta de Instagram con 109 millones de seguidores.

Foto de Instagram

Eres un fuego de fuegos artificiales... y una bala de cañón”, “Wow eres tan graciosa y “¡Período! FELIZ 2021 KATY", son algunos de los comentarios de sus fans tras ver su publicación en Instagram.

Katy también es actriz, empresaria, compositora y modelo; según publica Wikipedia, salta a la fama en 2008 al dar a conocer Kissed a Girl y Hot N Cold de su álbum debut One of the Boys.

Pero entre 2010 y 2011 cosechó todavía mayor éxito con su segundo álbum,Teenage Dream, que para su promoción lanzó seis sencillos de los cuales cinco estuvieron en el puesto número 1 del Billboard Hot 100, entre ellos Teenage Dream y E.T.