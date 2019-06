Katy Perry señala que su boda con Orlando Bloom no será ostentosa

La intérprete Katy Perry y el actor Orlando Bloom no han precisado las fechas para su esperada boda ni dado detalle alguno sobre el proceso que han ido realizando de momento, en lo que a los preparativos del camino al altar se refiere; sin embargo Katy confirmó de su propia boca que todo va viento en popa y, a su vez, revelaó cuál es su gran prioridad al respecto.

"Vamos avanzando poco a poco, dando un pasito detrás de otro. Desde luego estamos tratando de sentar buenas bases emocionales para un compromiso de por vida, lo cual ya es de por sí muy importante”, expresó la estrella americana del pop en una entrevista en radio para, después, dejar en claro que el festejo de la unión morosa no será algo ostentoso dada la sencillez de su carácter.

"No soy de esas personas a las que les gusta alardear demasiado, nunca he sido muy ostentosa. Mi estilo de vida no tiene mucho que ver con el de otra gente rica y famosa, aunque me siento muy agradecida por todo lo que he recibido tras años de duro trabajo”, ha añadido la californiana.

Los fans de Katy Perry y Orlando Bloom tras anunciar su compromiso en Instagram, esperan con ansias verlos llegar al altar. Ya se dio a conocer el costo del anillo que el actor le dio a Katy ahora, se sabe como fue la propuesta de matrimonio.

Gracias a Mary Hudson, madre de Katy Perry (y futura Sra. Bloom), sabemos cómo Orlando Bloom le propuso matrimonio a la cantante del pop. Todo comenzó con una fiesta de Día de San Valentín (organizada por el actor) que terminaría con una futura boda.

En las fotos compartidas por Mary Hudson, se aprecia el momento después del: "sí, acepto", junto a un enorme corazón de flores. Y como era de esperarse, el anillo de compromiso tiene un toque muy a su estilo. El actor Orlando Bloom decidió salirse de lo tradicional y le dio un anillo en forma de flor a su futura esposa Katy Perry.