Katy Perry tiene su primera presentación en vivo tras dar a luz

Estados Unidos.- Aunque Katy Perry estuvo embarazada y en medio de una pandemia, la cantante no dejó de trabajar en ningún momento, ofreciendo videos oficiales hechos desde casa, presentaciones en vivo con la mejor edición y hasta encabezó el festival de Tomorrowland de este año, por lo que ahora que ha dado a luz a su pequeña Daisy Dove Bloom ha decidido seguir en pie con todo esto.

La cantante pop, a pocas semanas de dar a luz, decidió regresar a trabajar al programa American Idol, en donde es juez junto a Luke Bryan y Lionel Richie, pero lo que pocos esperaban era que regresara tan pronto a los escenarios y ella dejó a todos sin habla cuando lo hizo.

Perry presentó el destacado tema de su álbum "Smile" titulado 'Not the end of the world' el pasado 09 de noviembre en la Gala Tmall Double 11, que de acuerdo con Google, es un festival chino de compras online que aún no llega a los Estados Unidos, pero todos están impacientes por que lo haga.

La madre de Daisy y pareja de Orlando Bloom, decidió darlo todo en el escenario, ofreciendo una increíble voz en vivo para un medley de sus temas 'Never really over', 'Not the end of the world' y 'Roar' con increíbles visuales y un elaborado escenario que se vio sensacional en pantalla verde.

Todos quedaron fascinados con la presentación en vivo de Katy Perry, pero aseguran que no está recibiendo el crédito suficiente por tan tremendas presentaciones y vanguardistas actuaciones en cuarentena que, a diferencia de otros artistas que sólo tocan un acústico desde casa, ella ha destacado en todo momento.

La temática de la presentación fue el espacio, en un carrusel con colores neón y mucha oscuridad, mientras ella brilló como nunca en un atuendo en colores azul, amarillo, rosa y plateado en terminado metálico y un increíble look, pues mostró una larga cabellera rubia y ondulada, dejando a todos enamorados ante su belleza de nueva cuenta.

Además, se dice que la canción de Katy fue una elección interesante e inteligente, ya que habla sobre una persona que siente que es el fin del mundo, cuando no lo es, ni lo será, sentimiento y pensamiento que muchas personas alrededor del mundo tienen actualmente debido a la pandemia mundial por coronavirus que sigue aquejando a muchas personas.

Para el nuevo sencillo de la cantante, todos anhelan que tome en cuenta sus plegarias, ya que 'Cry about it later' es uno de los más fuertes contendientes en el disco, sin embargo, ella ha dado pistas sobre los siguientes sencillos del álbum y parece que serán 'Resilient' y 'Only love', esto sin confirmar nada todavía.

Recordemos que uno de los rumores más fuertes que han circulado en Internet y tiene a todos soñando es que Katy colaborará con la española Aitana para una remezcla de su sencillo 'Resilient', el número ocho de su quinto material discográfico.

Según insiders confiables del sitio ATRL, la cantante Katy Perry lanzará una versión remezclada de su tema junto a la española Aitana, este tema está incluido en su nuevo material discográfico "Smile" y según información de sitios especializados en noticias de la cantante, el tema durará alrededor de 3:19 minutos y el verso de Aitana sería en inglés y en español.

'Resilient' de Katy Perry habla sobre las personas que han sobrevivido y salido adelante ante las adversidades de la vida, fue compuesta por Katy, Ferras Alqaisi, Mikkel Storleer Eriksen y Tor Erik Hermansen y producida por Stargate, Tim Blacksmith y Danny. En el disco figura en el número cinco y entre una de las canciones más emotivas de la cantante.

Y esto podría ser una realidad, ya que Aitana casualmente compartió un video de ella en donde escuchamos de fondo el tema 'Resilient', justo en el que estaría trabajando con Katy Perry, por si fuera poco, la misma cantante pop compartió la historia en su cuenta oficial y le añadió un GIF que se lee "Too cute" ("Demasiado linda"), desatando la emoción entre sus fanáticos.

"Smile" es el quinto material discográfico de Katy Perry, fue lanzado el pasado 28 de agosto a través de la disquera Capital Records y de acuerdo con palabras de la misma cantante estadounidense, es su "viaje a la luz, con historias de resiliencia, esperanza y amor", la mayoría de los ritmos son pop y hablan sobre temas de autoayuda y empoderamiento.

Previo a su estreno oficial, el disco tuvo dos sencillos, 'Daisies', lanzado el 15 de mayo con un video oficial desde casa donde la vemos con su embarazo temprano y 'Smile', lanzado el 10 de julio con un video más elaborado y con partes animadas. 'Never really over' y 'Harleys in Hawaii' también se incluyen en el disco y para su edición de lujo o para fanáticos, se incluyeron los temas 'Small Talk' y 'Never worn white'.