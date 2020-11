Katy Perry y Aitana juntas en el video de 'Resilient', su colaboración

Estados Unidos.- Una grata sorpresa es la que han dado Katy Perry, Aitana y Tiësto con el lanzamiento de su nuevo sencillo 'Resilient' para el cual han grabado un videoclip desde casa junto a otras personas y ha sido estrenado este martes 17 de noviembre a través de YouTube, lo que dejó muy felices a sus fanáticos.

La cantante pop, a través de su cuenta oficial de Instagram, compartió un adelanto de dicho video, en el que la vemos muy feliz, al igual que a Aitana y a otras personas que estuvieron de invitadas, todas plasmando las distintas formas en las que han estado pasando sus días de confinamiento debido a la pandemia mundial por Coronavirus.

"¡Sorpresa!", fue con lo que inició la cantante al compartir el video que ya cuenta con casi medio millón de reproducciones en Instagram. "Sé que ha sido un año desafiante para todos, pero a pesar de todo, realmente me mostró la definición de la palabra Resiliente, una canción de #Smile y ahora un video en casa hecho con la ayuda de @chloewallace_ @lawebdecanada @timsek ... @ cocacolaeu's La película #OpenToBetter está dedicada a todos ustedes, KC, y ya está disponible en el enlace de mi biografía. Espero que te guste esta #colaboración con @aitanax y @tiesto tanto como los movimientos de mi madre#, continuó.

En el video podemos ver algunas escenas de Katy Perry y Aitana, en donde ambas lucen de lo más felices y emocionadas, haciendo algunas actividades de casa como bailar, saltar y hacer algunos arreglos con distintas flores. Sin duda alguna, este video fue muy emotivo para realizar y plasma la felicidad, emoción y el gran amor que se compartió en días de confinamiento.

A nueve horas de su estreno cuenta con más de 163 mil vistas en YouTube y 40 mil comentarios, fue titulado en la plataforma como "Resilient (Tiësto Remix) #OpenToBetter Film". Este tema ya está disponible en todas las plataformas digitales para reproducción.

Recordemos que para las cantantes remezclar 'Resilient' fue un sueño hecho realidad, esto porque desde hace meses querían hacerlo con algún tema y fue hasta el pasado fin de semana cuando dieron la esperada e increíble noticia que dejó a todos encantados, ya que podemos escuchar a Aitana cantar sus versos en inglés y en español, así como una mezcla de sonidos increíbles a cargo de Tiësto.

'Resilient' de Katy Perry habla sobre las personas que han sobrevivido y salido adelante ante las adversidades de la vida, fue compuesta por Katy, Ferras Alqaisi, Mikkel Storleer Eriksen y Tor Erik Hermansen y producida por Stargate, Tim Blacksmith y Danny. En el disco figura en el número cinco y entre una de las canciones más emotivas de la cantante.

"Smile" es el quinto material discográfico de Katy Perry, fue lanzado el pasado 28 de agosto a través de la disquera Capital Records y de acuerdo con palabras de la misma cantante estadounidense, es su "viaje a la luz, con historias de resiliencia, esperanza y amor", la mayoría de los ritmos son pop y hablan sobre temas de autoayuda y empoderamiento.

Previo a su estreno oficial, el disco tuvo dos sencillos, 'Daisies', lanzado el 15 de mayo con un video oficial desde casa donde la vemos con su embarazo temprano y 'Smile', lanzado el 10 de julio con un video más elaborado y con partes animadas. 'Never really over' y 'Harleys in Hawaii' también se incluyen en el disco y para su edición de lujo o para fanáticos, se incluyeron los temas 'Small Talk' y 'Never worn white'.

¿Estará 'Resilient' en el nuevo álbum de Aitana? Muchos se están cuestionando si el tema estaría incluido en el segundo material discográfico de la cantante española, el cual saldrá a finales de este año, pero la respuesta es incierta, ya que podría tratarse de un sencillo que quede por fuera de su proyecto.

Para su segundo material discográfico, Aitana ha decidido tomar influencias del pop nostálgico que definió a toda una generación con inspiraciones en Simple Plan, Avril Lavigne, Blink 182 y muchos otros grupos y cantantes de los años 2000.