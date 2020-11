Estados Unidos.- Aunque han pasado algunos meses desde que se comenzó a rumorar que Katy Perry y Aitana lanzarían una remezcla de uno de los recientes temas de la cantante internacional, este rumor ha tomado gran fortaleza durante las últimas horas, ya que ambas han interactuado en redes sociales causando gran emoción entre sus seguidores.

Fue en el mes de julio cuando comenzaron los rumores de que Aitana estaría participando en el nuevo disco de Katy Perry, quinto de su carrera y el más reciente. En aquel momento se dijo que estaría colaborando en el tema 'Teary eyes', uno de los favoritos de los fanáticos, sin embargo, todo esto se desmintió por la misma cantautora española.

Durante una entrevista en LOS40 Global Show, la española dijo: "Es un halago que piensen eso, pero no soy tan guay para hacer un tema con ella", pero todo esto pudieron haber sido simples palabras que llegaron hasta los oídos de Katy, por lo que la llamó para sacar un tema a su lado, pues a juzgar por los últimos movimientos de las cantantes en las redes sociales esto podría ser una realidad.

Hace algunos días volvió a circular el rumor de que Katy Perry lanzaría al lado de Aitana una remezcla de su tema 'Resilient', el track número 8 de su más reciente material discográfico "Smile", lanzado el pasado 28 de agosto a nivel mundial.

Katy Perry y Aitana juntas en nuevo tema musical causan gran emoción. Foto: Twitter

Aunque podría haberse tratado de otro rumor sin pies ni cabeza, parece que las cantantes decidieron hacerlo real esta vez, ya que Aitana casualmente compartió un video de ella en donde escuchamos de fondo el tema 'Resilient', justo en el que estaría trabajando con Katy Perry, por si fuera poco, la misma cantante pop compartió la historia en su cuenta oficial y le añadió un GIF que se lee "Too cute" ("Demasiado linda"), desatando la emoción entre sus fanáticos.

Así hacen crecer los rumores Aitana y Katy Perry. Foto: Instagram

De esta forma podríamos confirmar que Aitana está a punto de dar el salto a Estados Unidos con su música, esto al lado de Katy, quien es desde hace más de una década una de las figuras más importante del pop internacional. Hasta ahora se desconoce cuándo sería lanzado este aclamado tema, pues aún no hay fecha de estreno, pero en Twitter circula que saldrá este viernes 13 de noviembre.

Según insiders confiables del sitio ATRL, la cantante Katy Perry lanzaría una versión remezclada de su tema 'Resilient' junto a la española Aitana, este tema está incluido en su nuevo material discográfico "Smile" y según información de sitios especializados en noticias de la cantante, el tema durará alrededor de 3:19 minutos y el verso de Aitana sería en inglés y en español.

'Resilient' de Katy Perry habla sobre las personas que han sobrevivido y salido adelante ante las adversidades de la vida, fue compuesta por Katy, Ferras Alqaisi, Mikkel Storleer Eriksen y Tor Erik Hermansen y producida por Stargate, Tim Blacksmith y Danny. En el disco figura en el número cinco y entre una de las canciones más emotivas de la cantante.

'Resilient' es uno de los temas del nuevo álbum de Katy Perry. Foto: Instagram

"Smile" es el quinto material discográfico de Katy Perry, fue lanzado el pasado 28 de agosto a través de la disquera Capital Records y de acuerdo con palabras de la misma cantante estadounidense, es su "viaje a la luz, con historias de resiliencia, esperanza y amor", la mayoría de los ritmos son pop y hablan sobre temas de autoayuda y empoderamiento.

Previo a su estreno oficial, el disco tuvo dos sencillos, 'Daisies', lanzado el 15 de mayo con un video oficial desde casa donde la vemos con su embarazo temprano y 'Smile', lanzado el 10 de julio con un video más elaborado y con partes animadas. 'Never really over' y 'Harleys in Hawaii' también se incluyen en el disco y para su edición de lujo o para fanáticos, se incluyeron los temas 'Small Talk' y 'Never worn white'.

¿Estará 'Resilient' en el nuevo álbum de Aitana? Muchos se están cuestionando si el tema estaría incluido en el segundo material discográfico de la cantante española, el cual saldrá a finales de este año, pero la respuesta es incierta, ya que podría tratarse de un sencillo que quede por fuera de su proyecto.

Aitana lanzará pronto su nuevo material discográfico. Foto: Instagram

Para su segundo material discográfico, Aitana ha decidido tomar influencias del pop nostálgico que definió a toda una generación con inspiraciones en Simple Plan, Avril Lavigne, Blink 182 y muchos otros grupos y cantantes de los años 2000.