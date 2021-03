Katy Perry y Orlando Bloom se habrían casado en secreto

Estados Unidos.- Aunque en diferentes ocasiones han argumentado que han postergado su boda debido a la situación actual con respecto a la pandemia, los actores Katy Perry y Orlando Bloom parecen haberse casado en secreto después de estar comprometidos por poco más de dos años.

La pareja, padres de la pequeña Daisy Dove Bloom, se habrían unido ya en sagrado matrimonio, de acuerdo con el sitio estadounidense The Sun, pues se les captó utilizando anillos a juego mientras daban un paseo por Miami, Florida, con su hija.

La emoción entre sus fanáticos creció, ya que es un momento que han esperado durante bastante tiempo, por lo que han externado su emoción sobre el tema, sin embargo, se han desatado opiniones divididas, mientras unos lo celebran, otros muestran su descontento porque no les hayan dado la noticia.

Sin embargo, esto no ha quedado claro, ya que han sido sólo fotografías que han sido publicadas por The Sun recientemente y los famosos no se han pronunciado al respecto, así que será sólo cuestión de tiempo para que se confirme la noticia de manera oficial por ambos de ser cierta.

Gran ternura han sentido los fanáticos de Katy y Orlando, ya que a los padres se les ha visto paseando con su hija Daisy Dove, aunque no la han presentado al mundo de manera oficial, ya rondan por Internet algunas fotografías de la pareja en caminatas y viajes familiares.

Uno de los recientes paseos fue a las playas de Miami, en donde vimos a la pareja muy feliz junta al lado de la pequeñita, a quien no se le vio el rostro todavía, pero sus padres han comentado en algunas entrevistas que es una fusión de ambos, aunque tiene más parecido con Bloom, sus ojos son completamente los de Perry.

Los KatyCats están impacientes por conocer a la pequeñita y verla crecer frente a sus ojos. Fue el pasado 26 de agosto de 2020 cuando su primera hija, Daisy Dove Bloom nació tras anunciar su embarazo el 05 de marzo del mismo año a través del video musical 'Never Worn White'.

Tras una relación de altas y bajas, la pareja está en el mejor momento de sus vidas, pues sienten una felicidad plena gracias a que han mejorado su relación y le han dado la bienvenida a su primera hija juntos, quien debe disfrutar demasiado el cariño de sus padres.

