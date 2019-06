Katy Perry y Taylor Swift al fin fuman la pipa de la paz

Katy Perry y Taylor Swift han dejado atrás sus diferencias y ahora son amigas de nuevo, así lo han desmotrado usando graciosos disfraces que se han viralizado en redes sociales en un dos por tres. Anteriormente Katy ya había dado indicios de una reconciliación: "paz al fin", expresó junto a un plato de galletas que le regaló a Taylor.

La cantante Taylor Swift lanzó anteriormente su nuevo sencillo "You need to calm down", un poderoso tema donde alza la voz en contra de la homofobia y los haters en internet. Para el respectivo video musical, tuvo como invitada especial a Katy Perry vestida de hamburguesa como en la afterparty de la MET Gala, mientras ella aparece vestida con un traje de pata fritas.

No hay mejor combinación en el universo que una rica hamburguesa con unas papas fritas; con esta perfecto conjunto las cantantes dan a conocer a sus respectivos fandoms su reconciliación. "Esta comida es libre de carne", expresó Katy Perry en un post en su perfil de Instagram. "Una comida feliz", señaló por parte Taylor.

Pero Katy Perry no es la única cara conocida en el videoclip "You need to calm down". En este particular vecindario de caravanas aparecen:

Ellen Degeneres.

Ryan Reynolds.

Laverne Cox.

Dexter Mayfield.

Karamo Brown.

Antoni Porowski.

Ciara.

RuPaul.

Jonathan Van Ness.

Jesse Tyler Ferguson.

Justin Mikita.

Bobby Ber.

Tan France.

Billy Porter.

Adam Lambert.

Todrick Hall.

Hayley Kiyoko.

Chester Lockhart.

Adam Rippon.

Hannah Hart.

¿Por qué se pelearon Taylor Swift y Katy Perry?

Todo comenzó cuando Taylor estaba de gira entre los años 2012 y 2013 presentando su disco "Red". En su tour llevaba a tres bailarines, Lockhart Brownlie, Scott Myrick y Leah Adler, que anteriormente habían bailado en la gira "California dreams" de Katy Perry, quien se pusó en contacto con ellos para ver si podían trabajar en la gira de su siguiente disco, "Prism".

Estaban interesados, pero tendrían que abandonar la gira de Taylor antes de acabar. Al hablar con el equipo sobre la situación, fueron despedidos.

En septiembre de 2014 Taylor Swift hablaba por primera vez del drama de sus bailarines, pero sin dar nunca el nombre de la que fuera su amiga, Katy Perry. En una entrevista con Rolling Stone manifestó: "durante años, nunca estuve segura sobre si éramos amigas o no. Se me acercaba en las entregas de premios y me decía algo y se iba, y yo pensaba: '¿somos amigas o me acaba de soltar el insulto más cruel de toda mi vida?'.

Me hizo algo terrible. Pensé 'oh, somos enemigas'. ¡Y ni siquiera era por un hombre! tenía que ver con el trabajo. Básicamente trató de sabotearme una gira entera.

"Intentó contratar a un montón de gente de mi equipo sin que me enterara. Y sorprendentemente yo no soy una persona conflictiva, no te creerías cuánto odio las disputas. Así que ahora tengo que evitarla. Es incómodo, y no me gusta”.

Luego de una infinidad de claras indirectas que ambas se enviaban a través de conciertos, en redes sociales o entrega de premios, han fumado la pipa de la paz.

Katy había comentado en The Late Late Show de James Corden: "Ella lo inició y es hora de que lo termine. Traté de hablar con ella al respecto, pero no quiso".

Y así ocurrió, Taylor tomó la iniciativa de limar asperezas.