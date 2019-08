Katy Perry dará a conocer el día 30 el videoclip de Small talk

La famosa cantante estadounidense Katy Perry dará a conocer este día 30 de agosto el videoclip de su nuevo tema "Small talk". Es el segundo sencillo que da a conocer este 2019, después de "Never really over".

A través de su cuenta oficial de Instagram, Katy Perry, quien está comprometida con el también famoso actor Orlando Bloom, publica un adelanto del videoclip de ‘Small talk’ y augura que le gustará a sus fans de todo el mundo.

Echa un vistazo al detrás de cámaras de ‘Small talk’. El video saldrá este viernes 30 de agosto”, escribe Katy en Instagram.

En la trama se aprecia que hay una reunión entre Katy Perry y los productores del videoclip, en Los Ángeles, California, Estados Unidos.

Quiero los perros de Jennifer Aniston. Quiero los perros de Brad Pitt. Quiero perros estrellas”, dice Katy Perry.

El adelanto tiene más de 300 mil reproducciones y los fanáticos están emocionados. Para la creación de "Small talk", Katy Perry trabajó con Charlie Puth, quien se encargó de la producción del tema.

Katy Perry ha lanzado en todo el mundo cuatro producciones musicales. El más reciente es "Witness". "Roar" es su tema bandera: su videoclip en YouTube tiene más de 2,700 millones de vistas.

Katheryn Elizabeth Hudson es el nombre real de Katy, y nació en Santa Bárbara, California, Estados Unidos, el 25 de octubre de 1984, según información en su biografía.

Katy Perry es cantante, compositora, escritora, guitarrista, pianista, actriz, embajadora, empresaria y modelo.

La artista se desempeñó como juez en el programa de talentos "American Idol", que saltó a la fama en 2008 con "I Kissed a Girl" y "Hot n Cold" de su segundo álbum "One of the Boys", en 2008.