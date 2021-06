Katy, supuesta víctima de Remmy Valenzuela, cuenta su versión: "me da latigazos, yo le pido que pare"

Remmy Valenzuela, conocido cantante del Regional Mexicano, es acusado de haberle dado una brutal golpiza a uno de sus primos de nombre Carlos Armando "N" y a su novia Katy Aracely "N". Hasta el momento el llamado "Príncipe del acordeón" no se ha pronunciado al respecto y supuestamente, estaría prófugo de la justicia.

De acuerdo con varios medios la Fiscalía del estado de Sinaloa ya emitió una orden de presentación contra Remigio Alejandro Valenzuela Buelna, nombre real del cantante de 29 años de edad y originario de Guasave, Sinaloa.

Katy Aracely "N", presunta víctima de Remmy Valenzuela, contó a detalle en una entrevista para el show de televisión "Hoy día" que se transmite por Telemundo, cómo ocurrió la fuerte golpiza que le dio el intérprete de canciones como "Mi princesa" y "Caricias clandestinas".

La joven dijo que estaba con su novio Carlos Armando "N" en el rancho propiedad de Remmy Valenzuela. Estaban comiendo y viendo la televisión, cuando de un momento a otro, escuchan la bocina de un auto. Su novio fue a ver quien era y le dijo que no saliera.

Katy tuvo temor y se metió al baño del cuarto de su novio, "escucho a una persona que entra al cuarto, abre la puerta, yo pensé que era mi novio, lo vi bien y era este señor (Remmy Valenzuela)".

Al salir del baño, Remmy Valenzuela la agarró del cabello y la comenzó a jalonear, "me saca del cuarto así, fuera del cuarto me empieza a estrellar contra la barandilla de la escalera, la pared, yo bien espantada estaba diciendo que era novia de su primo, que no estaba haciendo nada malo y me baja a rastras de la segunda planta, casi tirándome por las escaleras".

Posteriormente el cantante sinaloense la llevó a la cochera, supuestamente le dijo que se hincara, "me empieza a amarrar con un cable y con el mismo cable me empieza a ahorcar". Remmy le habría preguntado cómo había entrado a su rancho. A lo lejos Carlos le suplicaba que la dejará en paz, "que yo no tenía la culpa y él no hacía caso, yo en todo momento pedía perdón".

De acuerdo con el testimonio de Katy, Remmy Valenzuela le pidió "a su ayudante que buscara alambres para amarrarme más de lo que ya estaba".

Me golpeaba en la cabeza, con el mismo cable me comienza a golpear la espalda, me da latigazos, yo le pido que pare, le pido perdón, me da patadas en la espalda, nunca hizo caso hasta que se cansó de golpearme.

El cantante habría amenazado con "desnudarme y lanzarme a la calle, me amenazó con matarme".

Ante todo esto Katy Aracely "N" se siente insegura, "por eso quiero la demanda que corresponde para así sentirme un poco más protegida y puedan agarra a ese señor, pensé que iba a terminar muerta".

El pasado martes en la Fiscalía General del Estado y la Unidad Especial de Violencia de Género en el municipio de Guasave, Sinaloa, fueron interpuestas unas denuncias por violencia familiar, lesiones dolosas y lo que resulte en contra de Remigio Alejandro Valenzuela Buelna.

