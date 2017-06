"Ke sigue", el programa que Karla Gómez tendrá en Telehit

La conductora y actriz Karla Gómez dio a conocer que tendrá su programa "Ke Sigue", esto en la presentación de la nueva era de Telehit.

En su acercamiento con la prensa precisó que durante su programa presentará lugares, personas y actividades de la Ciudad de México y otros países.



A decir del titular de "La Taquilla", René Franco, el canal buscará impacto a través de las redes sociales.

Karla Gómez tendrá estreno en Telehit. Foto: Twitter

Por otra parte, la guapa conductora expresó su deseo porque le den más oportunidades en telenovelas.



"Me encantaría volver a retomarlo, la experiencia que tuve con Juan Osorio a mí me encantó, la verdad es que creo que mucha gente piensa que no tengo tiempo, interés, a mí me encanta la actuación y sí puedo acomodar mis tiempos".

Karla participa actualmente como conductora en "Netas Divinas".