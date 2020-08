Keanu Reeves filmará al mismo tiempo John Wick 4 y 5

México. El actor Keanu Reeves filmará al mismo tiempo las películas John Wick 4 y 5, según información que se difunde en distintos portales de noticias. Keanu Charles Reeves, nombre real del famoso originario de Beirut, Líbano (1964) y quien tiene nacionalidad canadiense, volverá a interpretar a John Wick en las citadas películas de acción, cuyas tres primeras partes fueron un éxito mundial.

Keanu Reeves ya está trabajando en la preparación de su personaje. El actor aceptó filmar las dos películas casi simultáneamente en parte gracias a que estrá disponible en los próximos meses. John Feltheimer, CEO del estudio, dio a conocer que John Wick 4 está planeada para estrenarse el 27 de mayo de 2022. Reeves retomará también el rodaJe de Matrix, el cual interrumpieron debido a la pandemia por COVID-19.

Esperamos grabar la parte cuatro y cinco de John Wick al mismo tiempo. Cuando Keanu (Reeves) esté disponible a principios de 2021”, reveló Feltheimer, de acuerdo con el medio especializado Comic Book. Keanu estaba filmando Matrix 4, la anticipada continuación de la trilogía de las hermanas Wachowski, pero el rodaje se retrasó debido a la pandemia de COVID-19.

Keanu Reeves es un actor que es muy querido en la industria del cine y es mundialmente conocido gracias a su participación en películas como los thriller de acción Point Break, Speed, la franquicia John Wick, el thriller psicológico The Devil's Advocate, Constantine y la serie de ciencia ficción y acción The Matrix, entre otras más.

Keanu se adentrará al mundo del cómic

Y en días pasados trascendió que Keanu Reeves se adentrará al mundo del cómic, con una obra que será escrita por él mismo y publicará BOOM! Studios: BRZRKR. El actor no ha dado mucha información al respecto hasta ahora, pero se sabe que tratará sobre un hombre que viaja a través del tiempo realizando una serie de misiones secretas y violentas, a la John Wick, el cual contara con 12 volúmenes que serán publicados mensualmente a partir de octubre de 2020.

Ilustrado por Alessandro Videtti, BRZRKR, promete ser un cómic lleno de acción y sangre, historia que se centrara en un guerrero que nació hace más 80 mil años mitad dios perteneciente al grupo Berzerker que en la actualidad se encargan de realizar misiones peligrosas para el gobierno de EE.UU.

Keanu también se ha detacado en el mundo del teatro y se recuerda, por ejemplo, que intervino en Hamlet, en el Manitoba Theatre Center, además es músico y tocó el bajo para las bandas Dogstar y Becky. Escribió el texto de un libro de imágenes, Oda a la felicidad, ilustrado por Alexandra Grant. También ha producido un documental, Side by Side, y ha dirigido la película de artes marciales Man of Tai Chi.

Reeves creó una organización benéfica para ayudar a las personas con cáncer y decidió que no llevara su nombre, además ha apoyado a PETA, la Fundación SickKids y Stand Up to Cancer. Según información en Wikipedia, en 2014 dijo en una entrevista que su hermana Kim había luchado contra la leucemia durante más de una década.

Keanu Reeves tiene fama de ser uno de los actores más sencillos y humildes en su trato con la gente. No importa quién pase por su lado. A todo mundo saluda y sonríe. Jeremy Fry, un doble de cine que ha trabajado con él en varias de sus películas, semanas atrás comentó que es uno de los hombres más humildes en la industria del cine, y por eso ha triunfado también en la vida.

Él es un donante, es desinteresado, trabaja incansablemente. Todo lo bueno que has escuchado sobre él es 110% cierto”, reveló el doble de cine, quien se siente afortunado porque cuenta con la amistad de Keanu desde hace varios años.

