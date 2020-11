Keanu Reeves sorprende a la actriz Jessica Henwick al interpretar a Neo en The Matrix 4

La actriz Jessica Henwick reveló que se sorprendió al ver a Keanu Reeves interpretar el papel de Neo, dentro de la cuarta entrega de 'The Matrix' bajo la dirección de Lana Wachowski.

Jessica Henwick, explicó en una entrevista para NME, que se sorprendió al ver a Keanu Reeves de nueva cuenta como Neo en 'The Matrix 4':

Es alucinante, crecí viendo estas películas. La primera vez que Keanu habló en el personaje y dijo las líneas de Neo, Yahya Abdul-Mateen II y yo compartimos una mirada como, '¡Dios mío, está sucediendo!

En la misma entrevista, Henwick cuenta que este papel ha venido a aliviar haber perdido otro papel podría haber cambiado el rumbo de su carrera. Se trata de Rey en 'Star Wars: Episodio VII - El despertar de la fuerza' y posteriores películas de la trilogía más reciente de 'Star Wars'; un personaje al que finalmente diese vida Daisy Ridley.

Fue muy difícil para mí cuando no lo conseguí. Pero entiendo por qué: Daisy hizo un trabajo increíble y cien por cien era su viaje. No era para mi pero, ¡mi vida hubiera sido completamente diferente!

Jessica Henwick. Foto: Captura

The Matrix, fue una de las películas que marcó una era de la ciencia ficción, sin embargo, las secuelas no tuvieron el mismo éxito, pero las hermanas Wachowski no quisieron dejar la gran popularidad de Keanu Reeves y decidieron entregar la cuarta entrega.

'The Matrix 4' se encuentra en fase de producción todavía y hasta el momento poco se sabe sobre la posible trama, así como también se desconoce cuál será el papel de la actriz Jessica Henwick, sin embargo, según fuentes cercanas dicen que podría tener algún tipo de viaje en el tiempo en que se involucraría Neo.

Póster de película The Matrix 4. Foto: Captura

Cabe mencionar que, Warner Bros había anunciado originalmente que “Matrix 4” llegaría a los cines el 6 octubre de 2020, sin embargo, la pandemia del nuevo coronavirus obligó a la casa productora a mover el lanzamiento hasta el 1 de abril de 2022; pero ahora fue adelantado tres meses y la fecha del estreno será el 22 de diciembre de 2021.