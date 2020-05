Kelly Clarkson, Alex Trebek son los primeros nominados al Daytime Emmy

La primera temporada de "The Kelly Clarkson Show" recibió nominaciones a los Premios Daytime Emmy al mejor programa de entrevistas y presentador de entretenimiento, mientras que "Jeopardy!" El guiño del veterano Alex Trebek al mejor presentador del programa podría darle una segunda victoria consecutiva en la categoría.

"General Hospital" obtuvo el jueves 23 nominaciones principales, incluyendo el mejor drama diurno, la actriz principal asiente con la cabeza para Finola Hughes y Maura West, y el actor principal asiente con la cabeza para Steve Burton y Jon Lindstrom.

Otros nominados principales son "Days of Our Lives" con 22 ofertas, "The Young and the Restless" con 21 y "The Bold and the Beautiful" con 13.

La estrella de "Days of Our Lives", Susan Seaforth Hayes, fue nominada a mejor actriz de reparto. Hayes, de 76 años, es el único miembro del reparto que aparece en la serie en los casi 55 años que ha estado en el aire.

"The Kelly Clarkson Show" competirá con "The Ellen DeGeneres Show"; "GMA3"; "Vive con Kelly y Ryan" y "The Talk". Los presentadores de esos programas, con la excepción de DeGeneres, fueron nominados junto a Clarkson, junto con Maury Povich por "Maury".

Trebek, que ha seguido presentando "¡Peligro!" mientras lucha contra el cáncer de páncreas, ganó seis Daytime Emmys por su trabajo en el programa y recibió un premio Emmy por su trayectoria en 2011.

Sus compañeros nominados a los presentadores de juegos son Wayne Brady, "Hagamos un trato"; Steve Harvey, "Pelea familiar"; Alfonso Ribeiro, "Catch 21" y Pat Sajak, "Wheel of Fortune".

Los 47th Daytime Emmys anuales, que se emitirán el 26 de junio en CBS, se saltearán una ceremonia de teatro debido al coronavirus y se presentarán virtualmente.

La decisión de CBS de transmitir los premios es un punto brillante para los honores diurnos, que se habían enviado a una presentación en línea en los últimos años a medida que disminuía el interés de los espectadores.

Los premios en las principales categorías se entregarán en la transmisión, con ganadores y "otros invitados especiales que aparecerán desde su casa a la luz de la pandemia de COVID-19", dijeron la red y la Academia Nacional de Artes y Ciencias de TV en un anuncio conjunto esta semana.

Los ganadores en otras categorías serán anunciados en Twitter durante el espectáculo de dos horas, y se entregarán más premios en una ceremonia de julio, dijo la academia.

Te puede interesar

Ellen DeGeneres confiesa que su padre abuso de ella

Kendall Jenner sorprende en video con sus dotes de porrista