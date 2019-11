Kelly Clarkson con nuevas sorpresas y más regresa a la música

Kelly Clarkson ya tiene una hoja de vida apilada: cantante, compositora, presentadora de programas de entrevistas, coach de "Voz", autora de libros infantiles y madre de cuatro hijos. Ahora está agregando viajes a la mezcla.

Clarkson fue nombrada madrina del barco más nuevo de Norwegian Cruise Line, Norwegian Encore, y la estrella del pop dijo que firmó el proyecto porque se alineó con las cosas que son más importantes para su vida: familias que pasan tiempo juntas, trabajo humanitario y música en vivo.

"Ese es el tipo de lugar en el que estoy en mi carrera. No se trata solo de cantar. No se trata solo del programa de entrevistas. No se trata solo de ser la madrina del barco, la residencia de Las Vegas o cualquiera de esas cosas. Se trata de todo lo que une y tiene sentido orgánicamente juntos ", dijo Clarkson. "Ahí es cuando empiezo a decir" sí "a las cosas en este momento de mi carrera porque no necesito decir" sí "necesariamente porque estoy súper bendecido. Digo "sí" cuando encaja y tiene sentido con todo el paquete ".

"Es una canción bellamente escrita y la escribió uno de mis escritores favoritos del mundo. Es como si todos estos mundos chocaran y ... toda la experiencia ha sido increíble y espero que toda nuestra idea para la canción se desarrolle ", dijo. "Nunca he hecho algo así en mi carrera. Todo lo que digo no tiene sentido hasta que realmente sepas lo que está sucediendo, así que lamento las rarezas. Pero lo sabrás cuando salga, como, "OK, ella no es rara. Tiene sentido ". Es una nueva forma. Realmente nunca he hecho algo así ".