Estados Unidos.- "Sé que es un poco apresurado, pero no podía esperar a lanzar esta canción", comenzó Kelly Clarkson tras el lanzamiento de su nuevo sencillo junto a Brett Eldredge, una armonizadora colaboración navideña que lleva por nombre 'Under the Mistletoe' y que llega a adelantar la temporada navideña dentro de la industria musical.

Ahora que las fechas decembrinas están a la vuelta de la esquina, Kelly ha decidido regresar con nueva música y que mejor para cerrar el 2020 de la mejor manera. Hace una semana adelantaba en Twitter "Christmas is coming early this year" ("Navidad llegará antes este año") dejando entrever el lanzamiento musical y emocionando a sus fanáticos al máximo.

El mes pasado ya había comentado durante una entrevista que tenía "un par de cosas navideñas cayendo", incluida una versión de la canción y un dueto con la estrella country Eldredge, que ya cuenta con más de 40 mil vistas en YouTube y se clasifica como "una pista alegre y de sonido retro", según expertos en el tema.

Con el paso de los días presentó la portada oficial de su nuevo sencillo, donde vemos a ambos cantantes dentro de una esfera con atuendos muy a la par con las fechas y un fondo con patrón navideño. En ese momento dijo: "Les dije a todos que la Navidad llegaría antes. Mi nuevo sencillo 'Under the mistletoe' con Brett Eldredge se estrena el próximo miércoles 28 de octubre".

Kelly Clarkson y Brett Eldredge lanzan armonizador dueto navideño. Foto: Instagram

Todos se mostraron muy entusiasmados con la noticia, incluso publicó un adelanto algunos días antes para mostrar en lo que estuvo trabajando con tantas ganas y justo el día de ayer se estrenó el tema en su canal oficial de YouTube con un video en donde aparece la letra oficial de la canción y ella con gran emoción dijo: "La magia llena el aire".

Magic everywhere/ Standing over there/ Santa hear my prayer/ Here under the mistletoe". "All I want/ All I need/ Is here under the mistletoe", es lo que canta el duo en esta canción tan divertida. ("Magia en todas partes / De pie allí / Santa escucha mi oración / Aquí bajo el muérdago". "Todo lo que quiero / Todo lo que necesito / Está aquí, bajo el muérdago".

Sobre las canciones navideñas, la estrella de The Kelly Clarkson Show, confesó que: "Me encanta escribir nuevas canciones navideñas que tengan un aire clásico y retroceso". "Brett es un cantante increíble y me impresionó mucho su sonido clásico en su disco de Navidad, por lo que fue una combinación perfecta para elegir un compañero de dueto para 'Under the Mistletoe'", comentó sobre el cantante country.

Brett, por su lado, dijo que estaba "impresionado por el alma y la alegría" de 'Under the Mistletoe' cuando escuchó la canción por primera vez. "No podía esperar para entrar y cantarlo, y una vez que escuché nuestras voces juntas, supe que habíamos conseguido algo muy especial".

Recordemos que en 2016, Eldredge lanzó el popular álbum navideño titulado "Glow", donde presentó 'Baby it's cold outside', su exitoso dueto con la estadounidense Meghan Trainor.

Clarkson, por su lado, lanzó su primer álbum navideño "Wrapped in red" en octubre de 2013, logrando el tercer lugar del Billboard 200 y el número uno en la lista de Billboard Top Holiday Albums con más de 70.000 copias vendidas, siendo el álbum navideño más vendido de ese año. Antes de finalizar el año fue certificado como platino por la RIAA (Recording Industry Association of America).

Para su sexto álbum de estudio, la artista trabajó con el productor Greg Kurstin para crear un ambiente navideño contemporáneo. Foto: Instagram

Para este, su sexto álbum de estudio, la artista trabajó con el productor Greg Kurstin para crear un ambiente navideño contemporáneo en el disco. Dentro de su tracklist, incluye canciones típicas navideñas, así como temas originales de la cantante. Su versión estándar incluye 14 temas, mientras que eligió 16 para la edición de lujo.