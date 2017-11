Kelly Clarkson revela por qué motivo se dejó "engordar

Kelly Clarkson es una mujer físicamente diferente a lo que era hace unos años atrás. Con su nueva apariencia ha dado mucho de qué hablar, y hay quienes comentan que podría tener problemas de salud o algún desorden alimenticio.

En entrevista con la revista Redbook, Kelly dice cómo se siente realmente con su nueva forma de vida.

"Cuando estoy gorda es porque soy feliz. La gente piensa que debe haberme sucedido algo malo, porque he ganado peso. Pero no, lo siento, simplemente representa la felicidad de mi mundo emocional. En mi caso, generalmente cuando estoy delgada es porque algo no va bien."

De acuerdo con el portal "Los 40", la cantante está consciente de las opiniones de otras personas con respecto a su aspecto y las comparaciones con su "antes y después".

Kelly se presentó recientemente los Premios American Music Awards y se mostró segura ante los medios.

Una vida de lucha.

Kelly Clarkson ha recorrido un largo camino para conseguir su bienestar.

Clarkson ha tenido que recorrer un largo camino además de aprender a desligarse de personas y situaciones tóxicas y un ejemplo claro es la decisión de abandonar el sello discográfico con el cual firmó tras ganar el concurso televisivo American Idol.

Según reporte de distintos portales de noticias, en este la presionaban para que se ajustara al estándar de belleza en el que se asocia a una estrella del pop. Todo esto la llevo al punto de hacerle perder las ganas de cantar e incluso de vivir.

La mancuerna.

Las estrellas internacionales Kelly Clarkson y P!NK se presentaron juntas en la apertura de los “2017 American Music Awards,” los cuales se transmitieron en vivo desde el Microsoft Theater en Los Angeles este domingo 19 de noviembre de 2017.

Mon Laferte estaría comenzando a vivir "las consecuencias" de haber discutido con un reportero en plena conferencia de prensa celebrada en días pasados en Ciudad de México, en donde presentaba su álbum "La Trenza".

En dicha conferencia, un reportero la cuestionó respectó a lo que opina sobre el éxito que tiene con sus canciones entre las mujeres, dado que entre ellas muchas veces se pelean, lo que le provocó indignación.

Laferte señaló que no le gustaban las preguntas machistas, y de su boca salieron varias palabras fuertes.

Algunos medios de comunicación aseguran que manejó la situación con “exageración”, y los internautas expresaron su desagrado al crear un evento en Facebook con el objetivo de expulsarla de México, donde establecen:

La marcha será el próximo 2 de diciembre a partir de las 10:00 horas en el Ángel de la Independencia, sobre Paseo de la Reforma.

En distintos portales de noticias se reporta que hasta el momento hay 15 mil personas confirmadas para asistir, de las 56 mil interesadas en facebook.

Mon se justifica.

Después de la polémica actitud que tuvo Mon Laferte con un reportero durante una conferencia por las preguntas que le hizo, la interprete fue cuestionada al respecto en Las Vegas, durante la alfombra roja de los Latin Grammy.

“Creo que yo respondí como cualquier ser humano que se enoja, que se pone feliz, siempre me he permitido ser muy yo, no me gusta ser un personaje que sonríe todo el tiempo y está bien, siempre voy a decir lo que pienso, siempre voy a defender mis ideales, y me encanta que la gente también opine como yo tengo libertad de opinar y me encanta que la gente también opine”.