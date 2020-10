Estados Unidos.- Instagram podría estar ya actualizando sus normas y privacidad de su plataforma después de que la actriz Kelly Ripa compartiera una fotografía de su esposo Mark Consuelos en donde lo vemos vistiendo un ajustado pantalón que deja muy poco a la imaginación y todos están hablando del tema.

La estrella, de 50 años, casi rompe el Internet al compartir lo que su esposo, de 49, podría estar escondiendo debajo y la fotografía de inmediato se volvió viral dejando a muchos de sus seguidores boquiabiertos al darse cuenta que el pantalón de Mark era demasiado entallado como para marcar sus partes masculinas.

Las intenciones de la presentadora de televisión eran buenas, pues sólo quería compartir algunas fotografías destinadas a resaltar el compromiso de su familia de disfrazarse para Halloween. "#Tbt Halloween es un negocio familiar, hay algunos favoritos a lo largo de los años", escribió en la fotografía.

Kelly Ripa comparte acalorada fotografía de su esposo Mark Consuelos. Foto: Instagram

Entre las fotografías vemos también a los tres hijos de la pareja; Lola, Michael y Joaquín, todos vistiendo asombrosos disfraces, pero sus seguidores no pudieron evitar desviar su atención hacia la imagen provocativa de su esposo, la cual se encontraba hasta el final de toda la selección.

Consuelo aparece sonriendo con el dueño de un famoso restaurante de Nueva York, Bruce Bozzi, con sus uniformes policiacos en color beige a juego; entre los comentarios destacan que "cómo es posible que él no necesite una funda para esa arma", en forma de broma.

Sus hijos también se robaron la atención de todos en Instagram. Foto: Instagram

Los comentarios por parte de sus seguidores en Instagram y Twitter sobre el tema no han parado de hacerse, todos dicen que Ripa es una "mujer muy suertuda" después de haber visto la fotografía en las redes sociales compartida por ella y los elogios hacia el actor siguen surgiendo.

Sobre el tema, en una trasmisión en vivo con ambos, él se divirtió al abordar la imagen que llamó la atención de todos, pero muchos creyeron que estaba avergonzado, más que orgulloso. "Revelación completa, creo que definitivamente es una sombra la que está causando ese efecto abultado", dijo sobre la fotografía.

Kelly Ripa y Mark Consuelos, una exitosa pareja

Kelly Maria Ripa, de 50 años de edad, nació en Nueva Jersey, Estados Unidos, un 2 de octubre de 1970, ella una actriz, empresaria y presentadora de televisión estadounidense ganadora de un premio Emmy.

Se convirtió en actriz a comienzos de los años 90 y en presentadora a comienzos de la década de 2000. Desde febrero de 2001 comparte junto con Regis Philbin el programa de entrevistas Live with Regis and Kelly. Antes de eso había participado en las series All My Children, en el papel de "Hayley Vaughan Santos", y Hope & Faith, en el papel de "Faith Fairfield", ambas pertenecientes a la cadena de televisión ABC.

Mark Andrew Consuelos, por su lado, nació en Zaragoza, España, un día 30 de marzo de 1971 y es un actor español-estadounidense que ha destacado por su participación en las series Sea Quest DSV, Fortune Hunter y All My Children, en la década de los 90. Ha aparecido también en algunas películas como: The Great Raid (2005) y My Super Ex-Girlfriend (2006).