Kendall Jenner, Kim Kardashian y Kylie Jenner, modelan sexy lencería para San Valentín

Kim Kardashian dio a conocer a través de sus redes sociales, el nuevo lanzamiento que llevará a cabo de su línea de ropa Skims. Se trata de una nueva colección de lencería ideal, para este próximo Día del amor y la amistad también conocido llamado San Valentín. Y quien mejor para modelar sus diseños que ella misma, acompañada de sus bellas hermanos Kendall y Kylie Jenner.

En su feed de Instagram Kim Kardashian, una de las estrellas del reality show "Keeping up with the Kardashians" (este 2021 se estrenará la temporada final), compartió una serie de fotografías y videos junto a sus hermanas Kylie y Kendall Jenner, donde lucen sus esculturales cuerpos usando la sexy lencería de la nueva colección de Skims.

"Skims se adapta a todas, la colección de San Valentín, prepárate para nuestra caída más ardiente hasta ahora", expresó la socialité y empresaria estadounidense, quien supuestamente se está divorciando de su esposo, el rapero Kanye West. De acuerdo con la integrante del Clan Kardashian-Jenner, esta sensual colección de edición limitada de ropa interior, "está hecha de nuestro amado material Fits Everybody y viene en dos nuevos y llamativos colores: Poppy y Cherry Blossom".

La colección de lencería de Kim Kardashian estará disponible el domingo 14 de febrero, Día de San Valentín, exclusivamente a través del portal web de Skims. "Únase a la lista de espera ahora, para tener acceso temprano a las compras antes de que se agoten estos estilos de edición limitada", indicó la hija de la momager Kris Jenner.

De acuerdo con Kim Kardashian, Skims es una marca orientada a soluciones que crea la próxima generación de ropa interior, ropa interior y fajas, estableciendo nuevos estándares al brindar soluciones para todas las mujeres. Desde fajas fabricadas técnicamente que realzan sus curvas, hasta ropa interior que se estira al doble de su tamaño, "nuestro objetivo es innovar constantemente en el pasado y hacer avanzar nuestra industria para el futuro".

En sus respectivas cuentas de Instagram, la multimillonaria Kylie Jenner y la modelo Kendall Jenner, compartieron videos de su sesión de fotos personal, modelando una de las prendas de la colección de lencería con motivo del Día del amor y la amistad.

Kylie Jenner, quien fundó en el 2014 "Kylie Cosmetics" (empresa estadounidense de cosméticos), posó de lo más atrevida ante la cámara junto a una pastel en forma de corazón, con la palabra "Skims" en el medio. "La colección más sexy hasta ahora", expresó la menor de las integrantes de Clan Kardashian-Jenner.

Aunque no se ha revelado la fecha exacta, será este 2021 cuando Kourtney, Kim, Khloé Kardashian, Kris, Kendall y Kylie Jenner, se despidan del show que las llevó al estrellato, "Keeping up with the Kardashians". Hace unos meses Kim Kardashian expresó en un comunicado que con el corazón apesadumbrado, tomaron como familia la difícil decisión de despedirse de este reality show.

"Después de lo que serán 14 años, 20 temporadas, cientos de episodios y numerosos programas derivados, estamos más que agradecidos con todos ustedes que nos han visto durante todos estos años, a través de los buenos tiempos, los malos tiempos, la felicidad, las lágrimas y las muchas relaciones e hijos. Siempre apreciaremos los maravillosos recuerdos y las innumerables personas que hemos conocido en el camino".