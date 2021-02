Kendall Jenner causa gran polémica al compartir fotografía en diminuta lencería y mostrar su esbelta figura

Recientemente Kim Kardashian y sus hermanas Kylie y Kendall Jenner, compartieron en sus respectivas cuentas de Instagram una serie de fotografías y videos, donde lucen sus esculturales cuerpos usando diminuta lencería color roja. Dichas prendas forman parte de la nueva colección de "Skims", marca de ropa de Kim.

Kendall Jenner no dejó nada a la imaginación con las imágenes que compartió en sus redes sociales. Sus fotos luciendo la sexy lencería de la nueva colección de "Skims", dividieron opiniones. "El cuerpo de Kendall es increíblemente santo", expresó uno de sus seguidores. Así reaccionó su hermana Khloé Kardashian al ver sus imágenes:

Ni siquiera entiendo...¿cómo eres un ser humano vivo? Eres tan impresionante que no puedo soportarlo.

En Twitter se generó todo un debate con respecto a las fotografías de Kendall Jenner, quien ha diferencia de sus hermanas del Clan Kardashian-Jenner, ha logrado consolidar una carrera en el mundo del modelaje a nivel mundial; cabe recordar fue parte del extinto Victoria's Secret Fashion Show, el desfile de moda organizado por la firma estadounidense Victoria's Secret.

Al ver la esbelta figura que una de las estrellas del reality show "Keeping up with the Kardashians", lució al modelar la lencería de la nueva colección de "Skims", muchas mujeres expresaron sus deseos de tener la misma anatomía de Kendall. "Todos mis problemas se solucionarían si yo me viera como Kendall Jenner", "la publicación de Kendall Jenner me dio ganas de no comer nunca más", "me quiero mucho pero no me molestaría en lo absoluto cambiar de cuerpo con Kendall Jenner" y muchos más.

Otros usuarios de Twitter manifestaron sentir "terror" de que las personas crean que deben de tener el cuerpo de Kendall Jenner y que al ver esto se sientan mal con su propio cuerpo: "no, no, no y no, esos cuerpos no son reales ni mucho menos saludables, amen lo que son, lo que tienen y cuídenlo".

Usuarios de redes sociales opinaron que Kendall Jenenr luce demasiado delgada. Foto: Instagram @kendalljenner

Francisca Cubillos, usuaria de la red social antes mencionada, escribió al respecto: "por favor paren de subir cosas así tras ver la foto de Kendall Jenner, no es sano para ustedes. Entiendo la ironía, pero más allá de eso están promoviendo trastornos alimenticios para lograr tener un cuerpo esteriotipado".

Me da tristeza cuando les veo sintiéndose mal porque no tienen el cuerpo de Kendall Jenner, un cuerpo totalmente irreal, con millones de dólares invertidos. Ni tenemos que vernos como ella, ni tenemos que tener su fama y su dinero, no se hagan esto por favor.

Con respecto a la nueva colección de edición limitada de ropa interior de su propia marca, Kim Kardashian comentó que está hecha "de nuestro amado material Fits Everybody y viene en dos nuevos y llamativos colores: Poppy y Cherry Blossom". La colección estará disponible el domingo 14 de febrero, Día de San Valentín, exclusivamente a través del portal web de Skims.

En la cuenta de Instagram de "Skims", se especificó que Kendall Jenner usaba el sujetador con aros y cuello recto en Poppy, "nuestro nuevo color rojo brillante de edición limitada, diseñado para subir la temperatura este Día de San Valentín.