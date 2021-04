Kendall Jenner destrona a sus hermanas con marcado abdomen en traje de baño

Estados Unidos.- Si bien, Kendall Jenner es una de las hermanas del clan Kardashian-Jenner que menos se ha arreglado el cuerpo con cirugías, sí que tiene un físico de impacto, todo gracias a las rutinas de ejercicio que realiza y las estrictas dietas que tiene que llevar, pues es modelo desde hace varios años y es el principal motivo por el cual cuidado tanto su figura.

El pasado lunes, la súper modelo estadounidense dejó a todos sus fans con la boca abierta al posar en traje de baño después de darse un merecido chapuzón en la piscina, evidenciando un abdomen muy bien marcado y que es, entre sus hermanas, la que tiene el cuerpo más natural.

A través de su perfil de Instagram, Kendall Jenner compartió algunas fotografías luciendo su cuerpo en un traje de baño color capuchino de dos piezas, el cual decidió acompañar con unas botas vaqueras estilo vintage y algunos accesorios como cadenas para la cintura y lentes oscuros de sol.

La estrella del reality show estadounidense Keeping up with the Kardashians dejó a sus fanáticos impactados ante tremendo físico muy bien trabajado, lo que evidencia una vez más que está enfocada en cuidar su cuerpo y probablemente regresar muy pronto a las pasarelas de moda.

Tal parece que las hermanas del mediático clan Kardashian-Jenner están más imponentes que nunca, pues a todas se les ha visto en su mejor momento y gustan de evidenciarlo en las redes sociales para mantenerse en contacto más cercano con sus fans.

Hace algunos días Kim Kardashian y Kylie Jenner fueron el centro de atención después de que posaron en traje de baño desde la piscina y lucieron un físico de impacto, logrando una batalla de cuerpazos, pues ambas lucieron espectaculares.

Khloé, por su lado, logró volverse el centro de atención hace algunos días tras compartir fotografías también en traje de baño y lucir un abdomen plano con piernas y brazos bien definidos, algo con lo que siempre había lidiado, pues toda su vida se sintió la hermana de la talla más grande entre Kim y Kourt.