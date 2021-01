Jalisco.- El pasado domingo, en el pueblo mágico de Tonalá en el estado de Jalisco, ciudadanos se percataron de un evento sin comparación alguna, pues notaron un gran operativo de seguridad con varias camionetas estatales, elementos de la policía y hasta varias armas que parecían proteger a una persona y en ese momento se desconoció de quién se trataba.

Sin embargo, momentos más tarde se descubrió que estaban escoltando a la súper modelo Kendall Jenner, estrella del reality show Keeping up with the Kardashians y miembro de la familia más mediática del mundo, quien visitó la localidad luego de vacacionar en un lujoso establecimiento en Costa Careyes junto a su hermana Kylie Jenner y su grupo de amigas, entre estas Anastasia Karanikolaou.

Fue por Francisco Jaramillo Barrios, encargado de dirección estratégica de la policía, que se supo que movió a todo su equipo y personal con armas de fuego para salvaguardar a Kendall, de 25 años de edad, en su paseo por el pueblito mágico.

Una fotografía de Francisco y Kendall circuló por la Internet, pero el mismo departamento, encabezado por el comisario Juan José Pérez de la Rosa, justificó el operativo al asegurar que se realizó fuera de sus horas de trabajo, pues él sólo trabaja en la institución de lunes a viernes.

Kendall Jenner fue escoltada por un gran operativo local en su paseo por Tonalá, en Jalisco. Foto: Facebook

En las redes sociales comenzaron a circular las fotografías de esta gran escolta que estuvo al pendiente de la joven hermana de las Kardashians; Kim, Khloé y Kourtney, generando comentarios muy divididos, ya que a muchos no les agradó ni un poco todo lo que se hizo para cuidar a la modelo cuando en otros momentos se han dejado de lado asuntos de protección, mientras que algunos otros explicaron que eran actos necesarios, pues al ser Kendall Jenner una de las modelos más importantes del mundo, era justo tanta protección.

Pese a las críticas, lo cierto es que Kendall Jenner disfrutó de unas vacaciones sin igual en Jalisco, hospedada junto a su hermana y amigas en un lujoso hotel en Costa Careyes, el llamado Ocean Castle Sol de Oriente, ubicado al norte del estado, lugar que ha ganado gran popularidad durante los últimos años, principalmente por turistas europeos.

Lo más sorprendente de estas vacaciones no fueron las acciones de las famosas hermanas como posar en increíbles trajes de baño luciendo figuras de impacto, ni sus actitudes como mexicanas, sino la gran cantidad que tuvieron que pagar al hospedarse en el lujoso espacio turístico, ya que fueron más de 110 mil pesos por noche.

Soleados, refrescantes y con trajes de baño a la moda, así fueron los días de Kendall Jenner en Jalisco

Como era de esperarse, las jóvenes no escatimaron en sus gatos para disfrutar de días refrescantes y soleados, pues cuando se trata de dinero no importa con tal de tener las mejores comodidades y sí que las tuvieron, pues en este lugar hubo máxima privacidad y seguridad. Está compuesto por cuatro estructuras privadas completamente separadas: un castillo, dos bungalós y una torre, siendo uno de esos el lugar especial de las socialités.

De acuerdo con Booking, sitio especializado en el tema, este lugar ofrece alojamiento con vistas al jardín, piscina al aire libre, bar, salón compartido, jardín y zona de playa privada. Además, se incluyen Wi-Fi y aparcamiento privado gratuito, así como patio, vistas a la piscina, zona de estar, TV pantalla plana vía satélite, cocina equipada con lavavajillas, microondas, baño privado con bidet y secador de cabello.