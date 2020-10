Kendall Jenner la integrante con el cuerpo más natural de su familia

Kendall Jenner de 24 años de edad, se ha convertido en una de las integrantes del clan Kardashian más populares, pero no precisamente por las pasarelas, donde su rostro ya es reconocido a nivel mundial, sino por el cuerpazo natural que se carga digno de una modelo de su talla, pues contrario al de sus hermanas es completamente natural.

Si echamos un vistazo al Instagram de Kendall Jenner, podemos ver que su figura es completamente natural, desde su pequeña cintura con la cual derrite a sus seguidores cuando la vemos con sus llamativos vestidos, hasta su perfecto rostro el cual es elogiado cada que la vemos sin maquillaje, sin duda alguna es una chica muy hermosa.

Por si fuera poco, Kendall Jenner también es la admiración de sus millones de fans por una razón muy sana, pues siempre trata de mantenerse saludable y delgada con ejercicios, además de una buena alimentación, la cual muestra en algunas ocasiones en sus historias de Instagram, donde antoja a todos, ya que sus platillos se ven deliciosos.

Por si fuera poco Kendall Jenner es feliz estando en su hogar alejada de las giras, ya que se pone a jugar tenis o simplemente se va a la alberca para presumir su cuerpazo de ensueño, con el cual es muy común que gane millones de likes y comentarios de todo tipo, que van desde los tips de belleza, hasta la manera en que se arregla para acudir a una fiesta.

"Creo que eres la más guapa de todas tu hermana porque eres la más natural. Me encanta que te ames a ti mismo. ¡Te ves increíble! Nunca cambie nada porque no es necesario. Creo que todos ustedes son tan bonitos, ¡pero me encanta que lo mantuvieran natural!", "Realmente la nariz es el rasgo facial que más cambia en la cara de una persona a lo largo de los años", le escriben a Kendall Jenner.

Ahora si vamos a las redes sociales de Kim Kardashian, es muy evidente ver como ha cambiado la hermana mayor de Kendall Jenner con el paso del tiempo, empezando por su físico, el cual se ve muy distinto al que vimos hace algunos años en el reality show, Keeping Up with the Kardashians, donde se hicieron muy famosas.

Kylie Jenner la hermana pequeña de Kendall Jenner, también se ve muy distinta y es que de todas las Kardashian Jenner es la que más ha sido criticada por alterar su cuerpo empezando por su rostro, el cual se ve demasiado diferente, pues como todos saben Kylie Jenner se aumentó los labios para verse más guapa, algo que muchos de sus fans han visto como algo mal, pues no les gusta como se le ve.

Kendall Jenner y su tremendo cuerpazo/Instagram

Es por eso que para muchos Kendall Jenner es la mujer más bella de esa familia por la naturalidad que se carga, por lo que en repetidas ocasiones le han dicho que no se haga algún arreglo estético, pues temen que se ve muy diferente al igual que sus hermanas.

Kendall Jenner no solo es considerada una mujer bella, también tiene un historial limpio si hablamos de escándalos, pues son pocas o nulas las veces en que Kendall Jenner ha estado en el ojo del huracán comparado con el clan Kardashian Jenner, ya que ella siempre ha tratado de llevar un perfil bajo, por lo que pocas veces se habla de ella.

Cabe mencionar que Kendall Jenner siempre ha tratado de enfocarse más en su carrera como modelo, pues desde joven siempre quiso triunfar, y aunque muchos no lo crean en una ocasión le pidió a su familia que no fuera su primer desfile de modas, pues quería brillar por su propia cuenta, lo cual logró con gran éxito.