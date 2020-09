Kendall Jenner, la única del Clan Kardashian Jenner en no tener un bebé aún

Kendall Jenner no es tan famosa por formar parte de la serie de televisión Keeping Up With The Kardashians, sino por su fabulosa carrera como modelo. La hermana de Kim Kardashian ha modelado en prestigiados desfiles de Donna Karan, Diane von Furstenberg, Tommy Hilfiger, Marc Jacobs y otros diseñadores más. A diferencia de sus hermanas Kourtney, Kim, Khloé y Kyle, así como de su hermano Rob, ella es la única del Clan Kardashian Jenner que no tiene un hijo, hasta el momento.

La modelo Kendall Jenner se ha mantenido en la zona de exclusión de niños; mantiene una vida llena de fiestas, amigos, paseos y una carrera de modelaje en ascenso y que la ha mantenido sumamente ocupada en los últimos cinco años, que le ha generado miles de millones de dólares.

¿Cuándo tendrá Kendall Jenner un hijo? Es la pregunta que muchos de sus fans se hacen y en ocasiones, su familia. Actualmente la modelo tiene 24 años de edad y de acuerdo con una amiga cercana, cerca de los 30 sería la edad que considera adecuada para darle a su mamá Kris Jenner, otro nieto. Esta supuesta amiga de Kendall, dijo a una revista estadounidense:

Ella me comentó que todavía no está preparada para semejante responsabilidad, está enfocada en su carrera de modelo y quiere aprovechar al máximo su juventud, tiene todo un mundo por delante.

Kendall Jenner disfruta del ascenso de su carrera como modelo. Foto: Instagram @kendalljenner

Mientras el momento de tener un hijo llega, Kendall Jenner disfruta de su faceta como la tía preferida de todos sus sobrinos y sobrinas, en especial de Stormi, la hija de su hermana menor Kylie Jenner. Estos son los hijos de los integrantes de la familia Kardashian:

Kourtney Kardashian tiene tres hijos: Mason Dash, Penelope Scotland y Reign Aston Disick, fruto de su matrimonio con Scott Disick.

Kim Kardashian tiene cuatro hijos: North, Saint, Chicago West y Psalm West, fruto de su matrimonio con Kanye West.

Khloé Kardashian tiene una hija: True Thompson, de la relación que tuvo con Tristan Thompson.

Robert Kardashian tiene una hija: Dream Kardashian, de la relación que tuvo con Blac Chyna.

Kylie Jenner tiene una hija: Stormi, fruto de su matrimonio con Travis Scott.

Por otra parte, Kendall Jenner se ha hecho más reservada en cuanto a su vida, es por ello que en las recientes temporadas de Keeping Up With The Kardashians, no tuvo tanta participación. "Siento que he tenido una vida demasiado pública. Mi familia tiene un programa de televisión y estamos todos en la misma situación. He luchado mucho por cultivar una carrera sólida y creo que mantener ciertos niveles de privacidad es importante. No sé, siento algo de poder al poder controlar un aspecto determinado de mi vida, aunque entiendo que eso también les sirve a algunos para crear una narrativa sobre mí que puede no ser cierta", reflexionó hace un par de años durante su intervención en un evento organizado por la revista Vogue en Nueva York.