Kendall Jenner lo deja todo al descubierto con su traje de baño azul

Estados Unidos.- Se sabe que mucho fue lo que disfrutó la familia Kardashian-Jenner y el círculo social cercano de Kim Kardashian, pues las famosas hermanas no han dejado de compartir fotografías y videos de ese viaje tan especial que organizó la misma cumpleañera y quien no se quiso quedar atrás fue Kendall Jenner, la súper modelo de la familia.

La hermosa modelo de 25 años compartió a través de su cuenta de Instagram algunas fotografías que dejaron a todos enamorados con su estilo, su belleza al natural y su figura fulminante. Entre la selección que publicó la vemos con dos trajes de baño, ambos en tendencia y logró recibir miles de halagos y comentarios.

En la primera publicación de una de las mujeres más jóvenes del famoso clan, la vemos con dos trajes de baño de dos piezas, el primero es con un estampado de flores en colores brillantes y estilo retro que dejó a todos enamorados, pues le quedó muy bien a Kendall, quien en ese momento se estaba tomando una refrescante piña colada bajo una palaba frente a mar.

Kendall Jenner disfrutó unas increíbles vacaciones al lado de su familia. Foto: Instagram

Para el segundo look, la estrella de Keeping up with the Kardashians se mostró fiel a su estilo y vistió un traje de baño de dos piezas con diseño de Animal Print de jaguar, con el que causó una gran revolución entre sus seguidores, amigos y familiares, pues lución una cintura de infarto frente al espejo de la recámara en donde se estaba hospedando.

La modelo de la familia más mediática del mundo encanta a todos con su figura. Foto: Instagram

El tercero fue el favorito de todos, en este Kendall se guio por las tendencias de moda este 2020 y eligió un estilo tie dye en colores azul y verde, con este lo dejó todo al descubierto frente a la cámara, pues su parta baja era de hilo y al posar de espaldas presumió que sí es hermana de las Kardashians, quienes han sido también reconocidas por ser acreedoras de un cuerpo voluptuoso, pero sobre todo, unos glúteos de no creerse.

Kendall Jenner lo deja todo al descubierto con su traje de baño azul. Foto: Instagram

La joven se dejó ver con dos trenzas y unos lentes negros estilo vintage que le dieron un gran protagonismo a este atuendo, que sin duda, fue más elogiado que los demás tras demostrar que todo lo que presume no es gracias a las prendas que utiliza, sino a sus diferentes rutinas de ejercicio y las arduas dietas que sigue al ser una de las modelos más importantes de todo el mundo.

Kardashian-Jenner disfrutan de increíbles vacaciones en una isla privada

Como siempre, los lujos y la exclusividad recuerdan a los nombres de la familia más popular de todo el mundo, las Kardashian-Jenner, quienes disfrutaron recientemente de un viaje a una isla privada, de la cual no se sabe ubicación todavía, para celebrar el cumpleaños número 40 de la estrella del reality show, Kim Kardashian, quien hizo hasta lo imposible para tener a toda su familia junta.

La familia Kardashian-Jenner se fue de vacaciones a una isla privada. Foto: Instagram

El viaje lo organizó durante semanas con todas las precauciones necesarias, por lo cual realizó exámenes de salud y le pidió a toda su familia y círculo cercano que se cuidaran y no se expusieran al Covid-19, y así disfrutar sin ningún riesgo unos días en una isla privada, donde "fingieron que las cosas eran normales por un breve momento".

En las fotografías que compartió Kimberly en Instagram podemos ver a toda la familia feliz de la vida reunida en el lugar de la celebración, todos muy felices de recibir un año más al lado de la hermana más famosa de todo el clan, quien vistió en ese momento un increíble atuendo en color dorado conformado por una blusa tipo corsé y una falda, el cual complementó con unas zapatillas abiertas del mismo color y unas grandes arracadas.

Kendall, por su lado, se dejó ver en un vestido corto transparente con diseño oscuros, mientras se le ve posando al lado de sus hermanas y su hermano Robert Kardashian Jr., quien pocas veces se deja ver, ya que le gusta estar alejado de las cámaras desde que era muy joven.

Kenndall Nicole Jenner es fruto del segundo matrimonio de Kris Jenner con Bruce Jenner, ahora conocido como Caitlyn, la joven nació un 03 de noviembre de 1995, tiene 24 años y es una modelo de las mejores marcas de moda y empresaria estadounidense considerada como la modelo mejor pagada del mundo, según Forbes, en 2017, con ganancias registradas de 22 millones de dólares, destronando a Gisele Bündchen, quien lideraba el espacio desde 2002.