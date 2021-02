Estados Unidos.- La súper modelo Kendall Nicole Jenner, conocida mayormente sólo como Kendall Jenner, probó en las redes sociales por qué es una de las más cotizadas del mundo del modelaje con un espectacular atuendo de gran elegancia que marcó sus curvas de una manera excepcional.

A través de una historia en Instagram, la estrella del reality show Keeping up with the Kardashians compartió una fotografía modelando un increíble vestido azul que la hizo lucir como si fuera una muñeca Barbie de carne y hueso, pues esa cintura de envidia pocos la pueden lograr.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Es gracias a estos atributos que Kendall se convirtió en 2017 en la modelo mejor pagada de todo el mundo, destronando a Gisele Bündchen quien tenía el título desde el año 2002, registrando ganancias de 22 millones de dólares, de acuerdo con Forbes.

Leer más: ¿Qué hizo Gina Carano para que la corrieran de The Mandalorian y Disney+?

Este elegante atuendo dejó a sus seguidores sin habla, pero más fue el impacto al revelar que lo había utilizado sólo para salir a cenar, lo que cualquiera hubiera utilizado para un importante evento, aunque cuando se trata de esta mediática familia cualquier cosa se puede esperar.

Kendall Jenner luce su cuerpo de diosa en ceñido vestido azul

Kendall Jenner, de 25 años, sabe muy bien cuáles son las prendas y los estilos que más le van, por lo que siempre se vuelve el centro de atención a pesar de que se encuentre con sus hermanas, debido a que ella es la modelo del clan y la más famosa de todo el mundo.

Por otro lado, cuando ella se junta con su hermana menor, la empresaria Kylie Jenner, causan una gran revolución juntas, ya que son dos de las figuras favoritas de los seguidores del clan Kardashian-Jenner, esto porque han protagonizado icónicos momentos a lo largo de su vida.

Es tanto el auge que tienen juntas que ya han hasta lanzado una colección de ropa en conjunto, la cual tuvo buenas ventas y plasmó perfectamente el estilo de aquel momento de las hermosas jóvenes. Recientemente también han colaborado para otra colección, aunque más limitada.

Leer más: Taylor Swift lanzará nueva versión de su álbum Fearless de 2008

Y ni qué hablar de su esperada colaboración para Kylie Cosmetics, la línea de maquillaje que maneja su hermana, en la que decidieron de una vez por todas trabajar juntas y lanzar increíbles productos de belleza que se agotaron en cuestión de minutos.

Kendall y Kylie Jenner son unas de las jóvenes más exitosas de todo el mundo, registrando millonarias ganancias por su trabajo y siempre siendo toda una inspiración y modelo a seguir para muchas mujeres, en mayoría de su edad, pero también de menor y mayor edad.