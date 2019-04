Kendall Jenner se deja ver en topless para Instagram

Kendall Jenner volvió a reventar las redes sociales, pues se dejó ver solamente en topless y con una atrevida pose, generando un millón de likes en menos de una hora.

Y es que la hermana de Kim Kardashian si algo que la ha convertido en famosa es su impactante rostro y estilizado cuerpo, convirtiéndola en una de las modelos internacionales más famosos del momento.

En Instagram cuenta con más de 108 millones de fans quienes siguen los pasos de la socialité desde su aparición en el reality, Keeping Up with the Kardashians, hasta las pasarelas que hace para exclusivas marcas como Gucci, Chanel y Givenchy entre otros.

Cabe mencionar que actualmente Kendall Jenner se encuentra soltera y es la única del clan Kardashian que aún no quiere convertirse en madre ya que está muy ocupada con varios proyectos.