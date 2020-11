Kendall Jenner se encuentra con su amiga Bella Hadid a pesar de la pandemia

Estados Unidos.- Kendall Jenner fue criticada recientemente por ignorar las pautas de distanciamiento social de la pandemia y organizar una gran fiesta de cumpleaños sin máscara y ahora por su encuentro con su amiga y también modelo Bella Hadid en Nueva York.

Y la estrella de Keeping Up with the Kardashians todavía no permite que una pandemia vieja y tonta detenga su ocupada vida social.

Coincidió con su amiga Bella Hadid vestida de negro de pies a cabeza el jueves, cuando salieron para una cena elegante en el restaurante italiano favorito de las celebridades Carbone en el vecindario de Greenwich Village de la ciudad de Nueva York.

La joven de 25 años se puso una camisa de vestir negra con botones con las mangas enrolladas sobre un cuello alto transparente a juego para una apariencia elegante andrógina.

Ambas modelos se encontraron para pasar un buen rato a pesar de la pandemia.



Se lo metió en un par de pantalones negros de pana de cintura alta, sujetos con un cinturón de cuero negro a juego.

Jenner terminó el conjunto con una mascarilla negra y un par de botines de tacón de aguja de cuero negro. Fue vista saliendo del exclusivo Mercer Hotel en el vecindario de SoHo, mientras se encontraba con su compañera modelo para cenar.

Hadid, de 24 años, complementó a su amiga con una chaqueta de cuero negro de gran tamaño, sobre un chaleco delgado de cuero negro con botones dorados y una blusa de franela a juego.

Kendall y Bella Hadid son consideradas dos de las top models más importantes del mundo. Twitter

Ella complementó el look con un par de pantalones negros delgados, con hebillas por encima de las rodillas para darle un toque grunge.

La colaboradora de Chrome Hearts completó el conjunto con una mascarilla negra, aretes de aro de oro, collar y anillos a juego y un par de tacones de aguja de cuero negro.

Fue una de las celebridades presentes en la fiesta de cumpleaños / Halloween de Jenner el mes pasado, incluyendo a su ex The Weeknd, Kylie Jenner, Doja Cat, Saweetie, Jaden Smith, Paris Hilton, Justin Bieber y muchos más.