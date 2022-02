Estados Unidos.- Es común para las hermanas del clan Kardashian-Jenner ser el tema de conversación y acaparar todas las miradas; en esta ocasión es el turno de Kendall Jenner, una de las más jóvenes, que ha dejado a todos atónitos al mostrar cómo se divierte durante las vacaciones, desatando todo tipo de cuestionamientos.

Resulta que la súper modelo del famoso clan decidió tener una peculiar salida durante las vacaciones; ella se puso un diminuto traje de baño en color negro y unas gigantescas botas de peluche para salir a pasearse por la nieve, dejando a todos boquiabiertos.

Tal parece que a Kendall no se le hace ni un poco el frío, ya que a pesar de las bajas temperaturas del destino que visitó recientemente para vacacionar, el cual todavía se mantiene en secreto, se aventuró a salir en paños menores y tomarse fotografías para publicarlas más tarde en su perfil de Instagram.

Con una gran sonrisa en el rostro, Kendall Jenner evidenció lo bien que la pasó de vacaciones, presumiendo su aclamada silueta en traje de baño desde la nieve sin preocuparse ni un poco por el frío y los comentarios al respecto no se hicieron esperar.

Kendall Jenner se vuelve la sensación de Instagram al mostrar su silueta con traje de baño en medio de la nieve. Foto: Instagram

Luego de que todo mundo comenzará a hablar sobre ella, su nombre figuró en lo más alto de las tendencias en Internet, dejando en claro que el impacto que tiene, al igual que sus hermanas, no tiene comparación, no por nada son la familia más famosa y polémica dentro del mundo del espectáculo.

La publicación de Kendall logró más de doce millones de me gustas y bastantes comentarios, en donde no podrían hacer falta las reacciones de las mujeres que conforman en famoso clan Kardashian-Jenner, que no tuvieron más que positivos comentarios que hacer para su hermana menor, la hija de Kris Jenner y Caitlyn Jenner, esta última antes conocida como Bruce.

