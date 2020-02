Kendall Jenner sorprende en video con sus dotes de porrista

La joven empresaria Kendall Jenner, considerada la mejor modelo pagada de la industria, sorprende ahora en sus redes sociales al publicar un video en el que se exhibe como porrista, y no lo hace nada mal.

En una entrevista que le hace la no menos famosa Ellen DeGeneres, esta le hace recordar su etapa como porrista y le propone que vuelva a lucir como tal; la propuesta le gusta y la acepta.

Kendall Jenner tienen una excelente condición física y pudo demostrar que es una excelente porrista, y para ilustrar el momento, DeGeneres la sorprendió al exhibir algunas imágenes que corresponden a la época de porrista de Kendall.

En la demostración que Kendall la hace de porrista se hace acompañar por tres hombres, quienes la levantan por el aire, y Kendalla se mostró más emocionada que nerviosa.

Kendall, pese a su juventud, es multimillonaria gracias al emporio de belleza que ha fundado y con el cual logra ventas en todas partes del mundo.

Kendall Jenner, originaria de Los Ángeles, California, Estado Unidos, se hizo famosa en 2007 por apariciones en el reality show Keeping Up with the Kardashians.

Y también fue muy vista y exitosa en sus spin offs: Khloe and Kourtney Take Miami, Kim and Kourtney Take New York y Khloe & Lamar.