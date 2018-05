Kendall Jenner causa furor con sus infartantes 'naked dress'

Kendall Jenner sabe como deslumbrar en toda alfombra roja a la que asiste. El Festival de Cine de Cannes sigue dejando looks para el recuerdo y la modelo lo ha conseguido con otro "naked dress".

Kendall Jenner volvió a acaparar las miradas con otro vestido con transparencias, con el que deslumbró en la alfombra roja del Festival de Cine de Cannes.

Ayer muchos hablaban del "naked dress" corto, en color verde brillante, con el que Kendall Jenner asistió a la fiesta de Chopard.

Hoy, la hermana de la socialité Kim Kardashian, vuelve a dejar sin palabras con un vestido largo, con volantes de tul en color blanco, donde las transparencias eran, de nuevo, las grandes protagonistas.

Un vestido de Schiaparelli Alta Costura, con la espalda descubierta, con el que se convirtió en un auténtico cisne blanco sobre la alfombra roja de Cannes.

El vestido, plagado de volantes de tul, lo completaba con un cinturón blanco y un detalle en el hombro que aportaba el toque de joya casi imprescindible en una alfombra roja como la de Cannes.

Kendall Jenner ha vuelto a demostrar que la elegancia no está reñida con mostrar piel. Los "naked dress" tienen tanto fans como detractores.

La modelo dijo a Tenn Vogue:

No sé si puedan sentirse identificadas, pero simplemente sentía que mi pecho estaba teniendo un día muy bueno. ¿Sabes a qué me refiero? Tus pechos pasan por diferentes fases, y en este día en particular, sentí que simplemente tenían buen aspecto.