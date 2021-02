Estados Unidos.- La súper modelo Kendall Jenner causó un gran alboroto en las redes sociales previo al Día de San Valentín, esto debido a que publicó algunas fotografías un diminuta lencería color rojo y lució su espectacular físico, desatando la envidia de muchos y ahora vuelve a hacer de las suyas, pero ahora con un conjunto negro.

Skims, la línea de ropa íntima y fajas que posee Kim Kardashian, compartió una fotografía de la modelo del clan Kardashian-Jenner en la que se mostraba luciendo su espectacular figura, pero de una manera más explícita y en esta ocasión con un juego de lencería en color negro.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Posando recostada boca abajo en el suelo, Kendall usó sus tacones transparentes y oscuros para jalar la parte de abajo del juego de lencería, dejando al descubierto sus atributos y causando un alboroto en las redes sociales; en donde todos le hicieron bastantes elogios.

Leer más: Así se vivió el concierto "Welcome to my break up party" de Danna Paola

Kendall Jenner vuelve a causar revolución; ahora con lencería negra

La joven estrella del reality show estadounidense Keeping up with the Kardashians colaboró de nueva cuenta con Kim para esta colección inspirada en San Valentín, día en el que también salió a la venta en todo el mundo en distintas tallas y colores, algo que ha hecho que la marca de la hermana más famosa se distinga de las demás.

En una primera publicación, Kendall, Kim y Kylie posaron en trajes de baños en color rojo con el que dejaron a todos sus fanáticos con el ojo cuadrado, posteriormente en un juego en color blanco y finalmente en color negro.

Todos han quedado fascinados con esta colaboración de las hermanas más famosas de la familia más mediática de todo el mundo y es que se sabe que cada vez que se unen para trabajar juntas logran robarse la atención de todos.

Con respecto a la nueva colección de edición limitada de ropa interior de Kim Kardashian, la socialité comentó que está hecha "de nuestro amado material Fits Everybody y viene en dos nuevos y llamativos colores: Poppy y Cherry Blossom". Esta estará disponible desde este domingo 14 de febrero, Día de San Valentín, exclusivamente a través del portal web de Skims.

Leer más: Rosalía y Bad Bunny encienden el Día de San Valentín con 'La Noche de Anoche'

Así que ya sabes, si quieres utilizar lo que Kendall y sus hermanas han utilizado y con lo que han causado una gran revolución, no te pierdas la oportunidad de adquirir algunas de estas prendas en línea, ya que sus envíos son internacionales y no manejan rangos de precios tan altos como muchos creen.