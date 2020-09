Kendall Jenner y Kylie Jenner dos mujeres sexys pero a su modo

Kendall Jenner de 24 años de edad es la hermana mayor de 23, ambas modelos son muy populares en todo el mundo, gracias al reality shoew Keeping Up with the Kardashians, donde vimos a ambas chicas crecer, pero lo que algunos no saben es que ambas son completamente diferentes y aquí te diremos el por qué.

Empecemos con la más pequeña, Kylie Jenner, desde muy chica siempre fue más desenvuelta que Kendall Jenner ante las cámara, ya que no les tenía miedo, contrario a Kendall Jenner, quien por lo regular no le gustaban del todo los reflectores y más cuando ella iba entrando a la adolescencia, pues se hizo notar en el reality show Keeping Up with the Kardashians.

Kendall Jenner siempre ha sido una chica muy privada en su vida personal, pues rara vez la prensa la capta en situaciones comprometedoras como sus hermanas mayores, Kim, Kourtney y Khloé, quienes han estado en muchas polémicas durante varios años, es por eso que Kendall Jenner se cuida de todo, por lo que es muy precavida en lo que hace.

Contrario a Kylie Jenner, Kendall Jenner siempre ha sacado su lado más sensual con fotos artísticas, pues le gusta mostrar su cuerpo de manera seria, lejos de lo que hace Kylie Jenner quien revienta las redes sociales con sus atrevidos outfits, donde su cuerpazo se roba los suspiros de sus millones de fans.

En el terreno amoroso Kendall Jenner, le dice no al amor, pues muy pocas veces se le ha visto con chicos, por lo que al parecer ella está más enfocada en trabajar o enfocarse en otros proyectos, que buscar un novio, pues a ella la soltería al parecer le cae mucho mejor.

Otra de las diferencias abismales entre Kendall Jenner y Kylie Jenner, es que la segunda ya tiene una hija llamada Stormi, producto de su relación con Travis Scott, mientras que Kendalla Jenner prefiere ser la tía consentidora, aunque le daría muy poco tiempo de convivir con ella, pues siempre esta viajando por su carrera de modelo profesional.

Kendall Jenner junto a su hermana Kylie Jenner/Instagram

Algunas de las marcas que ha modelado últimamente Kendall Jenner son Adidas, Calvin Klein y Esteé Lauder, las cuales le han dado más fama a nivel mundial, pero sin duda alguna al igual que su hermana su fuerte son las redes sociales, donde cuenta con más de 139 millones de seguidores.

El tamaño entre Kendall Jenner y Kylie Jenner, también ha sido un factor importante en las carreras de ambas, ya que el mundo del modelaje requiere que las modelos se vean altas en las pasarelas como Kendall Jenner quien mide 1.79, mientras que Kylie Jenner tiene una altura de 1.68, por lo que sería casi imposible verla modelar en una pasarela tipo Victoria's Secret, como su hermana mayor.

La naturalidad del cuerpo de Kendall Jenner habla mucho de ella, pues de todas sus hermanas, se dice que el físico de ella es completamente natural, ya que no posee curvas como las del clan Kardashian, mucho menos como las de Kylie Jenner, quien se apodera de las redes con la mega figura que se carga.

Otra de las cosas por las que Kendall Jenner es única, es por presumir su piel tal cual, pues en más de una ocasión las cámaras han captado las imperfecciones que tiene su rostro, por lo que deja en claro que su cuerpo al igual que cualquier mujer tiene defectos.