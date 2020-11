Kendall y Kylie Jenner duraron un mes sin hablarse tras su fuerte pelea

Estados Unidos.- Aunque en distintas ocasiones han demostrado que son las hermanas más unidas del clan Kardashian-Jenner, las hermosas Kendall y Kylie Jenner duraron semanas sin hablarse, pese a tener un estrecho lazo que han consolidado con el paso de los años. Recordemos que ambas comparten el mismo círculo de amistades y son una fuerte mancuerna en el mundo de entretenimiento.

Sin embargo, aunque presuman al máximo su gran relación, fue durante uno de los últimos episodios del programa reality show Keeping up with the Kardashians en donde dejaron al descubierto sus discusiones y peleas, las cuales pueden llegar a ser explosivas y sin censura.

Por lo que su reciente enfrentamiento las llevó a durar más de un mes sin hablarse, lo que ha dejado a todos muy sorprendidos, pues jamás se imaginarían que sería tanto el enojo de ambas hasta el punto de no llegar a hablarse en ningún momento durante todo ese tiempo.

De acuerdo con Khloé Kardashian, una de sus hermanas, quien estuvo como mediadora entre ambas, el estancamiento de dicha situación se debió al orgullo y al ego que tienen ambas cuando se trata de defender sus respectivas posturas sobre ciertos temas.

Para los que no lo recuerden, hace algunas semanas, durante un episodio de KUWTK, Kendall y Kylie pelearon debido a un outfit que Kourtney le iba prestar a la súper modelo para salir a cenar, que finalmente fue utilizado por la empresaria detrás del imperio de Kylie Cosmetics.

Tras discutir de quién se lo había pedido primero a la hermana mayor, la pelea finaliza con Kendall y Corey Gamble, el novio de Kris Jenner, subiendo a un auto en el que Kylie se negó a dejar a su hermana en su hogar, por lo que se quedó a un costado de la carretera y Kim tuvo que enviar a alguien de su equipo de seguridad a buscarla.

"Nunca volveré a hablar con Kylie", le dijo Kendall a Kourtney, Khloé, Kim y Kris una vez la recogieron. 'Ella me golpeó, no fuerte, le gusta, me cacheteó o algo así, así que volví hacia ella y la golpeé en la cara y luego tomó su tacón y me lo puso en el cuello. Entonces comencé a darle patadas. Tuvimos una pelea completa'".

Kendall y Kylie Jenner duraron un mes sin hablarse tras su fuerte pelea. Foto: Instagram

Fiel a lo que había dicho, en el último episodio se revele que las hermanas no se hablaron durante un mes completo y Kris se entera cuándo le cuestiona a Kendall si ha hablado con Kylie y ella confiesa que no durante una videollamada grupal de la familia, en la que interviene Khloé para decir que ha pasado un mes sobre eso.

Y después habla sobre la última pelea que tuvieron, por lo que no ha sabido nada sobre ella y confesó que era realmente extraño, ya que jamás habían pasado tanto tiempo sin hablarse. Finalmente, Khloé le recomienda hacer las paces con la empresaria, pues a vida es muy corta y necesitan sacar el orgullo y el ego de toda esta pelea para hablar como mujeres adultas.

Pero estas dos no son las únicas hermanas del clan más famoso del mundo en pelearse, hace algunos meses la pelea que sostuvieron Kourtney y Kim Kardashian durante el reality show también se volvió viral y surgieron miles de memes en Internet. En aquel momento las dos sostuvieron una pelea verbal que terminó en golpes a finales de la pasada temporada de Keeping up with the Kardashians.