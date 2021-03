Kendall y Kylie Jenner se maquillan en estado de ebriedad y el resultado es pésimo

Estados Unidos.- A pesar de ser una familia mediática y que desde hace más de una década plasma su vida privada a través de un reality show, las Kardashian-Jenner no muestran todo en sus redes sociales, sin embargo, recientemente Kendall y Kylie Jenner se atrevieron a publicar una reunión que se salió de control y se volvieron tendencia en las redes sociales.

Las hermanas menores del clan Kardashian-Jenner sorprendieron a todos sus seguidores al compartir cortos videos de una íntima reunión que tuvieron, aunque todo pudo haber sido debido al estado en el que estaban, ya que pocas veces comparten contenido de esta manera en sus redes sociales.

Resulta que las hermosas estrellas del reality show Keeping up with the Kardashians se reunieron para grabar un video de "Drunk get ready with me", una sección del canal de Kylie que ha encantados a todos y en esta ocasión era el turno de Kendall, quien no había tenido la oportunidad de estar en un video del canal de su hermana, donde tiene bastantes suscriptores y sus videos llegan hasta lo más alto de las tendencias en la plataforma.

Durante la grabación, las hermanas estuvieron bebiendo el tequila "Drink 818", propiedad de la súper modelo, y utilizando la línea de maquillaje y productos de belleza de la empresaria, pero no todo salió como esperaban, ya que terminaron demasiado ebrias y haciendo un desorden total.

Kylie fue quien publicó más videos en sus historias de Instagram, en estos anuncia que se viene esta esperada colaboración para YouTube, que bebían tequila de Kendall, luego vemos a esta última con un maquillaje hecho un desastre, probablemente hecho por su hermana y luego la menor muestra el alocado maquillaje que se hizo.

Todos se quedaron impactados al verlas de esta manera, después muestran que estaban corriendo de un lado a otro por las oficinas de Kylie Cosmetics, de la hermana menor y que se fueron a comprar comida rápida en un Mc Donalds cerca del lugar, mostrando lo que habían adquirido, otro detalle que dejó a todos impactados, pues evidenciaron que no cuidan del todo su alimentación como muchos creían.

Y es así como terminan el día ambas, en un grave estado de ebriedad, pero pasándola de lo mejor. Lo que ahora queda es esperar a que este video se estrene en YouTube y saber qué fue lo que hicieron mientras bebían estas hermanas y de lo que hablaron, pues a Kylie le gusta entrevistar a todos los que pisan su set de grabación.

Quien recientemente estuvo presente en uno de sus videos fue Kourtney Kardashian, la mayor de sus hermanas, con quien recordó algunas anécdotas y evidenciaron una excelente relación de hermanas. Khloé y Kim Kardashian han sido otras de las invitadas especiales de Kylie, así como sus padres, Kris y Caitlyn Jenner.

