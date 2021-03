Kendall y Kylie Jenner se ponen tremendamente borrachas y causan furor en redes sociales

Estados Unidos.- Las hermanas menores del clan Kardashian-Jenner, Kendall y Kylie, se volvieron tendencia el día de ayer por la noche, causando sensación tras compartir su primer video colaboración en YouTube maquillándose y tomando del nuevo tequila de la súper modelo, haciendo todo un desastre en las instalaciones de oficina de la empresaria.

A través del canal oficial de Kylie en YouTube se publicó un esperado video en donde las estrellas del reality show Keeping up with the Kardashians se maquillaban juntas por primera vez a cuadro, esto mientras se ponían borrachas tomando shots del tequila Drink 818, el proyecto secreto de Kendall elaborado en Jalisco, México.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Toda una ola de reacciones se desató en las redes sociales al ver a estas dos jóvenes tan famosas pasando un buen rato y mostrando su lado más íntimo mientras bebían y recordaban parte de su infancia y adolescencia hasta el punto de hablar sobre sus inseguridades y llegar hasta las lágrimas.

Leer más: Thalía en alarmante body rojo deja en claro que las mujeres mandan

La primera que no pudo sostener el llanto fue Kylie, la madre de Stormi Webster, entre lágrimas, recordó lo difícil que fue para ella ver a su hermana con graves problemas de acné y lidiar con estos. Kendall fue quien le hizo rememorar aquellos días de escuela en que ella la pasaba tan mal que cada mañana pensaba en no ir a la escuela, pero su hermanita menor siempre le decía que "lucía hermosa", lo que la motivaba y cambiaba su día a día.

Conforme el video corría, más shots se bebía las hermanas, llegando hasta los ocho tragos y luciendo completamente devastadas por tanto alcohol en su cuerpo, siendo Kendall la que más se sintió ebria, ya que no acostumbra tomar tanto, mucho menos mezclar bebidas, pues tomó su tequila reposado, añejado y hasta el blanco.

Las hermanas, mientras bebían, se hacían su maquillaje, pero llegó un punto en el que ya no pudieron hacer más por sus rostros y terminaron luciendo de lo más chistosas, con colores alocados y toques excéntricos; mientras Kylie usaba colores amarillos, rosados y azules, Kendall cubría su rostro completo con un tono morado.

Como nunca se les había visto, las hermanas Jenner generaron todo tipo de reacciones, principalmente Kendall, quien no dejaba de reírse de lo ebria que estaba en ese momento y hasta comenzó a desvariar y hacer un desorden en el set de grabación, el cual fue instalado en la oficina de Kylie Cosmetics, un espacio dedicado completamente al imperio de la empresaria de 23 años.

Leer más: Romina Marcos se suma a las mujeres naturales y se quita implantes de pecho

En un momento todo se sale de control y Kendall rompe el set de grabación, comienza a caminar de un lado a otro y Kylie le hace algunas travesuras como pintar su rostro de morado, quitarle las extensiones de cabello y se ríe de ella por verla en tremendo estado de ebriedad.