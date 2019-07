Kenia Gascón confiesa lo difícil que fue su homosexualidad

En el año 2010 Kenia Gascón se vió obligada a confesar su homosexualidad a causa de la filtración de unas fotografías de ella y su pareja de ese momento.

Además, confesó que en muchas ocasiones intentó enamorarse de un hombre, pero sólo fueron intentos fállidos, no pudo sentir la misma pasión que sentía con las mujeres.

Kenia Gascón quien participó éste 2019 en el desfile del orgullo gay, reveló que su fallecido padre la obligó a pagarle una multa por el daño que le causó que su hija hiciera pública su homosexualidad y que sufrió también de discriminación por parte de distintos miembros de su familia.

En donde más sufrí fue en mi familia […] mi padre nunca, hasta su muerte, logró aceptarme, siempre fue homofóbico y siempre fue un hombre que pensaba las peores cosas de mí

“Todavía mi padre me habló para decirme, ‘me tienes que pagar una multa por daños y perjuicios por lo que ocasionaste a mi familia porque saliste del clóset”.

“Para él era, ‘¡cómo es posible que saben (la opinión pública) que eres mi hija y yo tener que soportar que tengo una hija gay!, me tienes que pagar una multa porque me afectaste psicológicamente” comentó Gascón sobre su situación.

¿Quién es Kenia Gascón?

Una artista multidisciplinaria mexicana: actriz, escritora y música. Estudió tres carreras universitarias. Hija de la actriz Tara Parra y hermana del compositor David Gasca. Ha participado en decenas de telenovelas y obras de teatro. Su carrera en el teatro empezó a los 5 años de edad.

Tuvieron que pasar varios años para que la familia de Kenia pudiera aceptar su homosexualidad sin embargo, la actriz confiesa que su madre Tara Parra terminó apoyándola a pesar de que también fue un proceso difícil para ella.

“Pasaron años para que realmente me pudieran aceptar […] Mi mamá sí terminó aceptándome, pero le costó trabajo. Hoy se sabe que (ser homosexual) no es una enfermedad, mi mamá al principio me llevó con psicólogos para que me ‘curaran’ y me hacía sentir culpable el hecho de que no pudieran ‘curarme’. Fue un proceso de años” contó a Ventaneando.

Actualmente Kenia Gascón trabaja a favor de la comunidad LGBT combinando sus dotes artisticos con el activismo de ésta.