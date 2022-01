Kenia Ontiveros esposa de Larry Hernández es la sensación por su cabello naranja intenso

Kenia Ontiveros de 30 años de edad, esposa de Larry Hernández tiene un look increíble en estos momentos, pues decidió ponerle una pausa al color de cabello rubio para elegir un naranja el cual sus fans le queda muy bien y hasta le han comentado que debe dejárselo así por un buen tiempo.

Como si se tratara de una princesa Disney la empresaria mexicana ha robado suspiros los cuales también se han convertido en piropos, ya que este tono también hace que cualquier prenda le resalte mucho más a Kenia Ontiveros quien siempre ha sido considerada como amante de la moda.

Además, ha jugado con varios peinados los cuales son dignos de una diosa pues van desde cabello completamente lacio hasta recogidos y trenzas con las que se ve radiante a esto se le suma la manera tan impactante que tiene de maquillarse, pues a la también influencer le encanta experimentar con todo tipo de tonos para lucir hermosa en sus fotos, logrando con su objetivo.

"Me encanta el color de tu cabello se ve muy bonito", "Pues como no, con esa cara y ese cuerpo tan bellos", "Que color de tono usaste en tu cabello plis", "Muy hermosa Kenia saludos y bendiciones", "Con el look que te pongas Té vez chula preciosa y hermosa", le escriben a la influencer.

Para quienes no lo saben la guapa mujer pasa horas arreglándose para sus fans, ya que también promueve su línea de cosméticos, además le encanta interactuar con sus seguidores para pedirles consejos de que es lo que desean ver en sus próximas publicaciones en cuestión a la moda.

Otra de las cosas que le hacen saber a esta bella mujer es que les fascina cuando se deja ver en bañadores desde la piscina pues tiene un físico increíble, por lo que en ocasiones le preguntan como le hace para mantener una silueta tan espectacular.

Cabe mencionar que Kenia también alcanzó la fama gracias al reality show LarryMania, donde el público la conoció aún más como madre, esposa y mujer, además siempre ha demostrado sus ganas de salir adelante como empresaria donde le ha ido muy bien.

