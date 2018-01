Kenia Ontiveros habla sobre el estado de salud de Larry

Kenia Ontiveros no se ha separado ni un momento de Larry Hernández, desde que sufrió la caída de su bicicleta el viernes de la semana pasada, así que ella informó sobre los avances en su recuperación.

Tal ha sido el apoyo de Kenia que hasta lo ayuda a cambiar su ropa, ya que tras el accidente Larry no se puede mover mucho por las lesiones y en la mayoría del tiempo, se la pasa acostado.

La mamá del cantante también arribó a la ciudad de Los Ángeles desde México, para prepararle su comida favorita y asistirle en cualquier cosa que necesite en relación a su recuperación.

Así se refirió la bella Kenia Ontiveros sobre la recuperación del padre de sus hijas:

“Hola amigos, yo sé que están preocupados por Larry. Sólo les quiero decir que él ya está aquí en casita recuperándose en familia, le estamos dando su medicina y así que gracias por sus oraciones”.

A través de redes sociales, usuarios hicieron comentarios como:

“Qué linda esposa”.

“Que pronto se recupere”.

“Si eres una persona humana ayudas a cualquier persona, no tiene que ser tu familia”.

“Pobre, son lecciones de vida para valorar lo que tenemos que es la salud”.

“Cualquier mujer casada ayuda a su marido, no es nada del otro mundo”.

No por nada el mismo Larry Hernández dedicó estas palabras a Kenia:

“Dios es bueno, por eso Dios me dio la bendición de tenerte como pareja porque a pesar de todas las adversidades siempre estás a mi lado. Gracias a todos por sus oraciones voy a necesitarlas mucho”.

En un reciente video publicado por el cantante, se puede apreciar cómo el médico le retira impurezas y costras de las heridas de su rostro, mientras reposa en su casa en su tercer día de recuperación del accidente.

“Poco a poco voy mostrándoles mi avance, obviamente la boca no me quedó bien y me molesta todo lo demás. Los quiero mucho, muchas gracias. Ya puedo abrir un poquito más la boca, pero ahí voy, poco a poco, muchas gracias y se les quiere mucho”.