México.- Inesperadamente, Kenia Ontiveros se ha convertido en todo un ejemplo a seguir para muchas mujeres en México, pues siempre busca mantenerse a la vanguardia y en esta ocasión no ha sido una excepción, ya que ha presumido nuevo look y los comentarios positivos no se han hecho esperar.

La empresaria e influencer decidió darle un giro más colorido a su estilo y optó por teñirse el cabello de arcoíris, decisión que le ha valido bastantes halagos y hasta ha logrado imponer tendencia con un look único en su tipo.

Hace algunos meses, la esposa de Larry Hernández decidió teñirse el cabello de color rosa, dejando atrás ese rubio que la caracterizó por años, y el resultado fue muy bien recibido por sus admiradores, que la llenaron de halagos.

Hoy decide volver a hacer un cambio, en esta ocasión eligió llevar el cabello de varios colores y le quedó espectacular, señalaron sus seguidores y hasta diferentes figuras del medio artístico, que se hicieron presentes en la caja de comentarios de la publicación.

Kenia Ontiveros impone moda con cabello de arcoíris

Este estilo de cabello es muy único, tanto que Kenia es una de las primeras figuras en animarse a utilizarlo, pero seguramente muy pronto habrá quienes le siguen el paso, ya que muchas la tienen como inspiración en su día a día.

Leer más: Ariana Grande da a conocer un adelanto de su primera línea de maquillaje, r.e.m. beauty

El nuevo estilo de Kenia Ontiveros le ha sentado de maravilla, pues es un estilo juvenil y vibrante que muchos han aplaudido. Y por supuesto, los elogios no se hicieron esperar, tras una fotografía donde luce un atuendo color rosa firmado por Fashion Nova.