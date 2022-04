Kenia Ontiveros sorprende con juvenil look estilo Coachella

México.- La empresaria sinaloense Kenia Ontiveros dejó a sus seguidores boquiabiertos al presumir un look juvenil al puro estilo de Coachella, el festival más importante del mundo, desatando los mejores comentarios, pues lució muy hermosa y obtuvo los mejores halagos.

A través de su perfil de Instagram, la esposa de Larry Hernández compartió un par de fotografías con un look muy festivalero compuesto por un traje de baño de color naranja, un palazo blanco tejido y diferentes accesorios que lo lograron complementar a la perfección.

La también estrella de las redes sociales se volvió la sensación luego de compartir las fotografías en las que también presumió nuevo look, pues dejó de lado su larga cabellera para optar por un estilo corto y en tendencia.

No sólo su atuendo fue perfecto para la ocasión, también su peinado y maquillaje, pues probó las tendencias de la pedrería en el cabello, trenzas, coletas y un estilo natural, mientras que su rostro resaltó sus facciones con un estilo muy natural, jovial y también a la moda.

La publicación de Kenia Ontiveros está a nada de lograr los cien mil me gustas, en esta cuestionó a sus seguidores quién había dicho que no había ido a Coachella, pues su look fue perfecto para la ocasión, aunque desde casa, ya que realmente no asistió al festival más importante de todo el mundo.

Aunque este año no se vio a Kenia en el festival, muchos de sus seguidores esperan poder verla ahí el próximo año, pues, aseguraron, podría arrasar con su asistencia y convertirse en toda una reina del evento, debido a los impresionantes looks que presumió.

Figuras como Grupe Firme, Natanael Cano y la Banda MS formaron parte del line up de Coachella 2022, que dio fin este mismo fin de semana, después de seis días repletos de diversión, experiencias y aventuras.

