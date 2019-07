Kenia Os estrena video y enciende las redes con cuerpazo

Kenia Os volvió a causar polémica en redes sociales ya que la chica estrenó su más reciente videoclip llamado Mentiroso, aunque cualquiera podría creer que se trata de otra pedrada para Juan de Dios Pantoja y Kimberly Loaiza esta vez sucedió todo lo contrario.

El tema superó más de un millón de reproducciones en pocos minutos convirtiéndose en tendencia número para YouTube por si fuera poco el cuerpazo de Kenia dio mucho de que hablar, pues lució muy fitness y más bella de lo normal.

Pero la situación se enciende cuando se ve a Kenia luciendo una ardiente lencería y una bata transparente con la que podía verse a simple vista el trasero de la 'kenini'.

AYÚDANOS Da click a la estrella de Google News y síguenos

Algo que llamó la atención de sus seguidores fue ver a Kenia semidesnuda además de estar con varios modelos en su cama, pues es la primera vez que se ve a la youtuber de lo más sexy y dejando atrás los temas polémicos como Roast Yourself, donde se les fue con todo a los jukilop.

Pero quienes decidieron seguir hablando de su pleito con los jukilop en el nuevo video fueron los famosos haters que la volvieron a comparar con su amiga Kimberly Loaiza, quien no se ha dejado de Kenia y la ha tachado de malagradecida.

"Me encanta, por lo menos tu novio si te deja grabar con hombre así", "Lo mejor del mundo Kenia amo como estas creciendo y sin mentiras no trampas", "Ya dejen de meter a Kim y Juan en sus comentarios yaaa superenlo.... siga la apoyando pero no mencionen ya a esas personas", escribieron en el video.

Cabe mencionar que Kenia se lanzó a la fama después de haberse peleado con los jukilop y es que el pleito se convirtió en uno de los más populares de YouTube, ya que han salido muchas cosas a la luz sobre estos personajes que tienen gran influencia en redes sociales gracias a sus videos.

Por si fuera poco el zafarrancho ya tiene casi un año y los fans no olvidan como el team jukilop se desintegró de la noche a la mañana, creando bandos diferentes además de opiniones que han dejado hasta los mismos influencers con la boca abierta.