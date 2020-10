Kenia Os explota las redes con "Te Odio", su nuevo sencillo y video oficial

México.- La popular youtuber y cantante Kenia Os recientemente publicó su nuevo sencillo llamado "Te Odio", que de inmediato se colocó como tendencia en las diversas redes sociales mostrando la gran cantidad de seguidores que tiene.

La pieza forma parte de su discografía de nombre "canciones para mi ex volumen 1", dirigida por el tipo de música y letra, a un público adolescente que puede sentirse identificado con la temática general.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

La joven mazatleca subió la canción a Youtube acompañada por su video oficial, sin embargo también puede ser encontrada en plataformas diversas como Spotify.

El material audiovisual fue patrocinado por la marca Shein, algo que queda muy claro al ser lo primero que se ve; la compañía habría brindado la ropa que fue usada durante la grabación.

Al comenzar el metraje se ve a un grupo de personas haciendo un ritual que aparente ser brujería contra un sujeto. Según la temática de la canción sería el amor perdido. Los clips fueron hechos para aparentar realismo.

Las imágenes fueron hechas a consciencia para asemejar una peícula de terror, incluso podrían resultar perturbadoras para los más sensibles, aunque gustó a los fanáticos y fanáticas de Kenia Os.

En poco más de seis horas y acumuló la impresionante cantidad de 718 mil reproducciones, así como más de 165 mil manos arriba; por otro lado, tan solo tiene 7100 manos abajo.

Comentarios como: "Omg !!! Qué video tan brutal ... hasta actriz nos resultaste ser ... siempre sobrepasas mis expectativas!!!! Eres la mejor ! A SEGUIR ROMPIENDO ! te hice la mejor video reacción del mundo", abundaron.

A continuación la letra completa de la canción:

Sigo, sigo aquí

No sé cuántas nieves comí

Preguntándome si estás feliz

Ya que tus amigos te reclaman que me extrañan

Lástima que ahora yo te o-odio, ya murió, oh-oh

Ojalá pierdas hasta tu cartera

Porque yo te o-odio, ya murió, oh-oh

Ojalá entiendan, no somos ni'migos

Por más que lo evitas, sé que siempre me recuerdas

Síguelo intentando, pero no creo que puedas

Tu mami siempre escribe, me dice que me ama

Y tu papá tе regaña porque me dеjaste ir

Me dejaste ir, yeah-yeah (dile)

Que ahora yo te o-odio, ya murió, oh-oh

Ojalá pierdas hasta tu cartera

Porque yo te o-odio, ya murió, oh-oh

Ojalá entiendan, no somos ni'migos

Te deseo mala suerte y

Que salgas un martes trece

Te deseo mala suerte y

Que siempre sea viernes 13

(Que ahora yo te o-odio)

No sé cuántas nieves comí (o-o-odio)

No sé cuántas nieves comí

Preguntándome-tándome si

(Porque yo te o-odio)

No sé cuántas nieves comí

SúbeloNEO

No sé cuántas nieves comí

K OS, bebé

Pre-Preguntándome si

K OS, bebé