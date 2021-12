Kenia Os hace Sold Out su primer concierto en el Teatro Metropólitan

México.- ¡Gran éxito! La influencer y cantante Kenia Os logra hacer Sold Out su primer concierto en el Teatro Metropólitan, esto a tan sólo horas de haber comenzado la pre-venta, logrando vender todos los boletos que estaban a la venta para el público.

En redes sociales ya es tendencia "Sold Out" gracias a que la creadora de contenido de 22 años de edad logró que todos sus boletos se vendieran, abriendo la posibilidad de tener otra fecha muy pronto para el mismo recinto.

A través de las redes sociales, se dio a conocer que en cuestión de horas se vendieron los boletos liberados para la pre-venta del concierto de la joven cantante, logrando así colocarse como uno de los youtubers en venderlos más rápido.

La cita es el 25 de marzo de 2022 a las 20:30 horas en el Teatro Metropólitan, donde Kenia Os interpretará algunos de sus mejores éxitos completamente en vivo, siendo este el primero de sus conciertos en solitario, lo que lo hace muy especial.

Es el gran parte aguas de su carrera, ya que muchos han estado esperando que la joven cantante suba a un escenario frente a miles de personas para deleitar con su talento y qué mejor que en lo más alto de su carrera, donde ya se le conoce más como una de las grandes promesas de la música.

Previo a volver su concierto una venta total, Kenia Os utilizó su perfil de Instagram para mostrar la gran emoción que siente de haber logrado convertirse en Sold Out; "No me la creo", señaló con emojis llorando de la emoción que está atravesando.

