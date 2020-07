Kenia Os interpreta "Fuentes de Ortíz" y esta fue la reacción de Ed Maverick

Méxcio.- El pasado 15 de julio la influencer Kenia Os, sorprendió a todos sus seguidores con el lanzamiento del cover de "Fuentes de Ortíz", una tema perteneciente al cantante Ed Maverick. El video generó todo tipo de comentarios que incluso se desató un intenso debate entre los usuarios, sin embargo, la reacción del cantante fue la que sorprendió a todos.

No es noticia que, Kenia Os se encuentre envuelta en una polémica, la joven creció a pasos agigantados en diferentes redes sociales lo cual al parecer no fue del agrado de muchos, en constantes ocasiones recibe criticas por su contenido pero de la misma forma obtiene el apoyo de otras millones de personas.

La sinaloense decidió incursionar en el mundo de la música y todo parece indicar que fue una buena decisión, pues su temas han logrado colocarse en la cima de diferentes plataformas como Spotify y Youtube.

Uno de sus últimos éxitos fue el cover que realizó del tema "Fuentes de Ortíz", el cual pertenece al oriundo de Delicias, Chihuahua, Ed Maverick. Una canción que supera los 64 millones de reproducciones en Youtube y que le ha dado la vuelta al mundo.

Tal y como era de esperarse, el cover de Kenia Os desató la locura en Internet, en tan solo cuestión de días la publicación superó las 3 millones de reproducciones, además que sus seguidores enloquecieron por su talento.

Por otra parte, en la sección de comentarios se desató toda una guerra, pues para algunas personas el cover no fue para nada bueno que hasta incluso dijeron que se trataba de una ofensa para Ed Maverick, asimismo, sus fans salieron en su defensa y aseguraron que el tema había quedado excelente.

Los comentarios y reacciones en el video de Kenia Os siguen multiplicándose, sin embargo, el comentario que dejó a miles boquiabiertos fue el que hizo el mismo Ed Maverick desde su cuenta de Twitter.

Contrario a lo que muchos de sus seguidores esperaban, el chihuahuense salió en defensa de Kenia y pidió que dejaran atrás todo el "hate".

Recordemos que el año pasado, Ed Maverick, enfrentó una gran depresión debido al peso de las redes sociales, donde incluso se volvió motivo de diversión para algunos usuarios el hecho de agredirlo constantemente, situación que él mismo mencionó en esta ocasión.

¿Les recuerdo del "wey" que estuvo en crisis un ratote el año pasado porque le hacían básicamente lo mismo?, que no dudo que a ella le valga ve#$% lo que le pongan pero chance y no, o igual mañana le pasa a otro, no sé, piénsenlo, ser buen pedo no es difícil"