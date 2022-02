Kenia Os se vuelve tendencia con el estreno de su nuevo sencillo junto a Show tha Product

El lanzamiento también llegó con el estreno del videoclip oficial de la canción, en donde se aprecia a Kenia Os lucir sus mejores looks frente al lente de la cámara y ofrecer un gran performance al lado de Show tha Product, material que de inmediato llegó al número uno en tendencias de YouTube y ya rebasa los dos millones de reproducciones a tan sólo horas de su lanzamiento.

Tras el lanzamiento del primer adelanto de su nueva canción, que habla sobre las personas que buscan afectarla, pero no lo lograrán, muchos se mostraron impacientes por escucharla completa y fue así como el audio de volvió uno de los más comentados y utilizados para videos, lo que animó a la también creadora de contenido a fijar una fecha de lanzamiento lo más pronto posible.

Gilberto Coronel Periodista Web

Egresado de la licenciatura en Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Occidente unidad Culiacán, generación 2015-2019. Ingresé a empresas EL DEBATE como practicante en el área de periódico impreso en la sección de espectáculos, en donde tuve la oportunidad de cubrir eventos y entrevistar a distintas figuras locales. Al terminar mi periodo de capacitación logré obtener empleo en la misma empresa, iniciando en el área de web, en donde, desde hace dos años, me he desempeñado como reportero en los distintos géneros periodísticos, cubriendo contenido noticioso, realizando entrevistas a nuevos talentos y figuras reconocidas a nivel nacional manteniendo al tanto a nuestros lectores sobre el medio del espectáculo. De la misma manera, he estado enfocado en noticias sobre turismo y viajes compartiendo los mejores destinos para visitar tanto en México como alrededor del mundo.