 Kenia Os y Kimberly Loaiza, ¿por qué dejaron de ser amigas?

México. Tiempo atrás, las youtuber Kenia Os y Kimberly Loaiza, de 22 y 23 años de edad respectivamente, eran amigas, trabajaban juntas, compartían muchos momentos de sus vidas personales, pero dejaron de ser amigas.

Kenia Os y Kimberly Loaiza tiene belleza, talento y son dos de las youtuber más exitosas actualmente en redes sociales, además comparten su gusto por la música, puesto que también son cantantes.

Ambas jóvenes tienen muchos seguidores en las redes sociales, pero y sería a causa de ellas que su amistad se vio involucrada en problemas, por lo que se terminó sorpresivamente.

Foto de Instagram

Es sabido que Kenia Os inició su carrera como youtuber con un canal dedicado a videoblogs cuando era una adolescente, y tras ganar fama se hizo amiga de Kimberly y su hoy esposo Juan de Dios Pantoja. Juntos formaron el grupo Jukilop.

Kenia Os aceptó formar parte de Jukilop (redes sociales), y su función era seguir con sus videos y también tenía que hacer colaboraciones con los dueños de Jukilop.

En 2018, Kenia Os rompió lazos con Kimberly y Pantoja, puesto que no quiso firmar un nuevo contrato porque no le convenían varias cláusulas, se dio a conocer en su momento.

Tras romper su relación laboral, Kenia Os y Kimberly Loaiza protagonizaron varios enfrentamientos en las redes sociales y se dijo, por ejemplo, que Kenia le robaba ideas de contenido a Kimberly. En el conflicto también participó JD Pantoja.

Kimberly Loaiza. Foto de Instagram

Durante 2019, los jóvenes influencer protagonizaron varios chismes, y Kenia Os publicó un video en su canal de YouTube explicando lo que pasaba entre ella y Kimberly Loaiza.

Kenia Os siempre se defendió de los rumores y especulaciones en su contra, pero este conflicto causó revuelo entre los jóvenes que los seguían y ha sido uno de los escándalos más sonados.

En un video, Kenia le hizo ver a Pantoja que él abusó de su confianza al cobrarle quince mil pesos de renta por mes, cuando compartía con él y Kim el techo, lo cual le pareció una exageración, porque ella hacía su súper por su lado.

No me interesan sus historias de amor, y no soy una mal agradecida, como lo dijiste, tú ganabas mucho por cada cosa que no ganaba, luego comenzaste a quitarme más dinero", le dice Kenia a Juan de Dios.